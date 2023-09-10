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點肉燥飯被「加碼麵條」 他一句話讓熱情老闆娘瞬間冷掉

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，他去小吃店買肉燥飯時，熱情老闆娘直接在飯上加碼麵條。圖擷自《高雄揪出遊》
一名網友分享，他去小吃店買肉燥飯時，熱情老闆娘直接在飯上加碼麵條。圖擷自《高雄揪出遊

有一種餓叫老闆娘覺得你餓！一名網友分享，他去小吃店買肉燥飯時，老闆娘直接在飯上鋪上麵條，他因此不解詢問，結果對方回覆：「感覺你很會吃」，對此他也神回一句，不但讓老闆娘無言以對，更笑掉網友大牙。

原PO在臉書社團《高雄揪出遊》分享這則趣事，他外帶肉燥飯時，看到老闆娘直接在上頭鋪上麵條，並表示：「客人說麵只要小碗的，感覺你很會吃，所以就…」。面對熱情的老闆娘，他也回應：「我是高雄小鳥胃難道妳不知道？」

似乎是意料之外的情況，老闆娘神色略顯尷尬，並抱歉詢問是否要將麵條夾起來，而原PO回覆「沒關係」後，便站在原地沒有要離開，對方不解問道「還有什麼事嗎？」卻得到他淡淡的一句：「還有其他小鳥胃客人有麵不要的嗎？如果有，再幫我往裡面加沒關係」，老闆娘聽完後則是直接愣在原地。

對此，網友紛紛笑說，「這隻鳥是不是有點大隻」、「你是鴕鳥胃」、「你留下來打工好了」、「那個麵上面可以再淋兩湯匙的肉燥嗎」、「老闆娘聽見你這樣說，就放心的去廚房門口把廚餘桶推進來」、「再努力等一會兒，可能會有控肉出現」。

肉燥飯 廚房

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