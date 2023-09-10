現代人這部位都整過？ 內行人揭一原因：怕蛀牙

隨著現代人越來越重視外貌，牙齒矯正變得十分普遍。日前，有網友在PTT上表示，自己在家族聚餐時，意外發現每個親戚的小孩都在矯正牙齒，好奇發文詢問「現在是不是真的沒矯正牙齒的人是少數啊？」

原PO透露，他在參加家族聚餐時，發現每個姑姑的小孩幾乎都有矯正牙齒，其中包含傳統式牙套及隱適美，讓他好奇詢問「現在是不是真的沒矯正牙齒的人是少數啊？」

貼文底下，吸引部分網友分享戴牙套經驗，「我35歲才矯正，2年就拆了，很值得」、「戴3年有什麼好拆的？我戴4年快5年才拆…咬合要調得好，以後才不容易再歪掉…」。

不少網友則認為戴牙套能使牙齒整齊，變得更加美觀，「天生整齊就不用矯正」、「我覺得是現在的父母比較注重外觀，所以比起以前，現在更多小孩從小就矯正」、「牙齒亂不亂真的看基因」。

不過，也有過來人指出戴牙套不單純是為了外觀，強調咬合不正容易有蛀牙，「矯正不全然為了美觀，還有功能上的考量」、「咬合不正容易蛀牙啊」、「咬合矯正比美觀更重要」。