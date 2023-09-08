快訊

疑感情糾紛惹殺機！台中KTV少年持刀刺死18歲男

民宅塌陷！基泰建設開盤摔跌停 大直新開發建案暫停施工

建商「繼續施工」公文曝光 建管處：當時未全面開挖

到台北哪一個夜市必逛？饒河最多人力推 寧夏1原因不被推薦

聯合新聞網／ 綜合報導
饒河夜市。圖／聯合報系資料照片
饒河夜市。圖／聯合報系資料照片

夜市是台灣各地常見的特色景點，每個地方都有屬於當地的知名夜市，吃喝玩樂一應具全。有一名網友就發文請大家推薦，如果外地人到台北遊玩，哪一處夜市是必去的。貼文一出，多數人都力薦饒河夜市

原PO在Dcard發文表示，這個月（9月）他要來台北一趟，因為想去逛逛台北的夜市，但不知道哪一個夜市比較好玩好逛，於是發文詢問住北部的鄉民「你們心中有哪間夜市是必去，然後什麼東西必吃的嗎？」他說自己有事先上網爬文，找過很多夜市，例如饒河、士林、臨江街等等，不過因為時間有限，只能選擇一處去，所以想問問大家的口袋名單，看哪一處是推薦一定要去的。

鄉民們紛紛力薦各個夜市特色，「如果要多樣性，逛久一點的話，士林夜市比較大，搭捷運去的話，是在劍潭站下車喔」、「單純吃東西饒河夜市，要逛衣服士林夜市，士林一半以上攤位都不是吃的」、「通化街夜市推爆」、「推南機場，雖然不大但食物幾乎沒什麼重複跟雷的，饒河也不錯」、「樂華、三重三和夜市，雖然在新北啦，比起觀光夜市更喜歡去這些」、「通化！食物都不踩雷」。

當中饒河夜市是最多人的選擇，「只愛饒河，每次去台北都一定會去逛」、「推饒河！買完食物可以去彩虹橋吃，然後在河濱走走看景，下午夕陽、晚上夜景都蠻美的」、「外地來觀光的話，我會首推饒河！我覺得蠻長的，給我一種傳統的感覺，想得到的攤販都有，攤位很多，走馬看花逛很爽」、「還沒去過饒河之前都是去寧夏，去過饒河的就回不去了」。

不過有不少網友認為寧夏夜市攤位少不好逛，「在地人不推寧夏，沒有廁所（要跑到公園上）」、「寧夏個人覺得不推，攤位很少」、「不要寧夏，10分鐘就走完了，很少」、「寧夏真的不用，超短又超窄超擠，逛了很躁」、「寧夏真的先不要，人潮擁擠，大部分攤位都要排隊，東西又很少，去逛都不知道要吃啥」。

夜市 饒河夜市

延伸閱讀

草莓控快筆記！ 士林最強「宣原草莓蛋糕」預購日出爐，爆量「雙層草莓蛋糕」排隊也要吃

士林地檢招聘5名檢察官助理 月薪46K書面審查招聘金融、科技人才

大久保勇太住士林遇火災 公司曝他「昏迷指數3不太樂觀」：盼奇蹟發生

饒河夜市水果攤坑殺遊客與士林夜市同老闆？ 市場處：不同

相關新聞

到台北哪一個夜市必逛？饒河最多人力推 寧夏1原因不被推薦

夜市是台灣各地常見的特色景點，每個地方都有屬於當地的知名夜市，吃喝玩樂一應具全。有一名網友就發文請大家推薦，如果外地人到台北遊玩，哪一處夜市是必去的。貼文一出，多數人都力薦饒河夜市。

老公房裡有不明惡臭…人妻一看「這箱子」悶半個月差點沒暈

生鮮肉品若是在常溫狀態下，放置超過一定時間，就會開始產生腐敗的現象。特別是夏天天氣炎熱，更會加速腐敗，產生難聞的異味。近來有位日本網友，就因為這樣的關係，遇上了一件讓他困擾不已的事。

每次逛都想買！她曝宜得利這款非賣品超吸晴 釣出一排網友喊：真的

連鎖家居品牌宜得利不僅有賣家具、廚房鍋具和浴室清潔用品等，也會販售沙發套、窗簾布料等商品。日前一名女網友逛宜得利時，發現一款超迷你的非賣品...

動漫9成眼鏡角色用「這款」現實中誰會戴？ 網虧：人醜戴什麼都醜

流行是瞬息萬變的，民眾的喜好會隨著潮流來回變動，時而復古，時而新穎，每個世代都會有專屬於當代的流行風格。不過日前一名網友發文表示，在ACG裡有九成戴眼鏡的角色都是戴長方框、上世紀流行的眼鏡，讓他直呼「這年代到底哪個年輕女性會戴這種眼鏡？」

他25歲後無業10年已躺平 網看生活條件直搖頭：好無聊的人生

不少人為了能更享受退休生活，在年輕時都會認真規劃理財。日前，有網友在PTT分享，他在25歲時離職，至今已無業10年。他表示，現在自己的生活條件雖不太理想，但仍憑藉存款50萬元和父母每月的救濟金，過著十分愜意的生活。

「超商浩克」凌晨發文道歉 懇請大眾「勿再攻擊我、員警和太太」

桃園一名28歲朱姓健身教練，於今年5月間至超商消費時，情緒突然失控當場發狂，除大鬧超商外，還打傷到場處理的桃市警中壢分局員警，朱某被制伏後，遭員警持警棍毆打12下一事也引發熱議。事後，朱男與妻子認為員警執法過當，對兩名員警提告傷害並且求償60萬元，雙方互控傷害的部分於8月10日調解後，雙方皆同意無條件和解並撤告。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦