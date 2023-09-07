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驚悚影像曝！聯結車高速撞分隔島宛如爆炸 駕駛認了打瞌睡

他25歲後無業10年已躺平 網看生活條件直搖頭：好無聊的人生

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享，他在25歲時就選擇離職，儘管自己已無業10年，但靠著存款50萬元和父母的每月救濟金，仍過得非常舒適。示意圖／ingimage
網友分享，他在25歲時就選擇離職，儘管自己已無業10年，但靠著存款50萬元和父母的每月救濟金，仍過得非常舒適。示意圖／ingimage

不少人為了能更享受退休生活，在年輕時都會認真規劃理財。日前，有網友在PTT分享，他在25歲時離職，至今已無業10年。他表示，現在自己的生活條件雖不太理想，但仍憑藉存款50萬元和父母每月的救濟金，過著十分愜意的生活。

原PO表示，他在25歲時，存款已有50萬元，至今已處在無業狀態10年。他說明，現今自己住在家裡地下室，不需繳水電、網路費，手機也只使用最低月租方案，沒買車，且一天只吃兩餐，生活仍過得十分愜意。

原PO透露，他目前單身，也不太與朋友聯絡，減少許多不必要的開銷。他補充，父母每月會給他1萬元的救濟金，過年還有2萬元的紅包可領，讓原PO直言「就這樣苟延殘喘至今」。

雖然原PO認為目前生活還不錯，但身體狀況卻每況愈下。他指出，自己的體重逐漸飆升，背上也長了許多痘痘，甚至BMI已達到40。儘管身體出現許多問題，但原PO仍不以為意，他消極的表示「算了，我的人生大概就這樣了，反正我也沒打算長命百歲」。

貼文一出，部分網友認為原PO的生活令人羨慕，「人生勝利組」、「你爸媽缺兒子嗎？」、「炫耀文」、「真廢，廢的真爽」。

但也有網友持不同想法，指出原PO生活太過消極，且過度依賴父母，「這就是啃老啊，你爸媽花在你身上的錢也要算吧，早就超過50萬了」、「幹嘛人生要過這麼消極啊？無聊死了」、「25歲存到五十萬的人會這樣耍廢？」、「你父母沒有想過要把你趕出去嗎？真幸運」。

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