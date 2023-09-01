麥當勞螯龍蝦堡上市隔天就完售 他嚇：不愧是20年來經濟最好

麥當勞限店推出「螯龍蝦堡」，全台限量30萬份，然而開賣至今才3天，已有店家貼出售完公告。PTT網友熱議，一個漢堡要價385元，上市隔天就買不到，可見人民很有錢。有網友聲援，許多美式漢堡也是差不多價格，加上螯龍蝦堡確實蠻好吃的，賣光並不意外。

麥當勞8月30日起限量登場的「螯龍蝦堡」，使用野生美洲螯龍蝦打造而成，以熟食冷拌的料理方式，搭配清爽的檸檬蛋黃醬，以及切絲、原葉生菜，最後夾入塗上無鹽奶油的香烤布里歐麵包中，突顯出螯龍蝦的甘甜滋味，單點385元，套餐450元。採限店限量販售。

想不到才上市一天就有分店貼出售完公告，一名網友在PTT貼出一張照片，有麥當勞分店貼出「本餐廳螯龍蝦堡目前已售完，暫時無法供應，造成不便請見諒」公告。

該網友表示，麥當勞螯龍蝦堡上市隔天就買不到，可見人民很有錢啊，不愧是「二十年來經濟最好」，還是東西真的很好吃？

其他人留言「盤子多啊」、「你不吃一堆人排隊搶著吃」、「在新竹是平民美食無誤」、「尊爵不凡美味蝦堡」、「是這間賣完而已」、「代表存貨不多」、「一堆盤子」、「很多間都賣完了」、「代表好吃！物超所值！」、「代表很多人都吃得起了，剩我吃不起」、「一堆美式漢堡也賣三百多啊」、「一堆吃不起的笑人盤」。

還有人留言「目標本就是刷一波新鮮感+試水溫，看起來很成功啊」、「一堆菜的東西到底誰在買」、「信仰加持」、「300多嫌貴是有多窮 美式隨便都快300」、「經濟最好，一堆幾千的吃到飽跟米其林餐廳排到明年」、「台灣人真有錢」、「限量就是香」。