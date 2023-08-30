他分享麥當勞385元浮誇「螯龍蝦堡」 吃完4字心得掀熱議

在紐約與東京掀起風潮的麥當勞「螯龍蝦堡」，在今（30）日於台灣麥當勞上市，主打每口都吃得到龍蝦肉，而且還限量30萬份，一顆要價385元，有網友搶先嘗試後，留下4字評論「嚐鮮就好」。

一名網友搶先在PTT發文分享麥當勞「螯龍蝦堡」開箱文，打開黑色外盒後，映入眼前的是長條型麵包，配料單純有「生菜、螯龍蝦」，佐以帶點酸味的美乃滋，原PO驚呼「主角是很大的螯龍蝦，視覺效果很震撼，實際測量蝦肉長達7公分」。

原PO分享吃完感想，直言「漢堡扣掉螯龍蝦之後，大約只有20元的價值，雖然視覺效果很不錯，但實際上是給了兩隻蝦腳跟一些碎料，在味道跟口味上沒有高明之處」，所以他總結「我覺得嚐鮮就好，吃這個是盤子證書+1」。

對此，網友們看法不一，覺得值得一試的人表示，「還行吧，至少看得到螯蝦肉」、「看起來還滿有誠意的，吃一次行吧」、「我也吃了，上來的是純龍蝦肉，沒有吃到殼」、「其實我也覺得不錯吃，有兩隻螯我覺得可以了」。

但也有人完全不給機會，「貴死了，這是盤子價吧」、「盤，看起來超難吃」、「螯蝦賣385元太貴，如果是正龍蝦我覺得還可以」、「吃兩份大麥克還比較爽」、「看起來真難吃，這錢都快可以去costco買龍蝦尾」。