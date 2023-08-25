行動支付為何普及率低？ 網分析Line Pay、Apple Pay優缺點

隨著手機支付的普及，越來越多人出門不帶錢包，用一台手機就能結帳，非常方便。一名網友說明，雖然現在的主流大概是LINE Pay，但自己覺得Line Pay非常難用，因為畢竟不是台灣自己的軟體，加上很多店家依然無法支援行動支付，所以感覺普及率沒有想像中的高。

原PO在ptt八卦板發文表示，台灣人是否因為消費習慣的緣故，所以民眾普遍依然使用現金和信用卡為主，好奇為何台灣的行動支付，就是發展不起來。

有關LINE Pay使用心得不佳的觀點，有網友附和說道，「我LINE Pay之前發生過兩次拿出來不能用」、「開的速度太慢，常當掉」、「LINE Pay很難用，但是市占率高」、「LINE Pay那APP介面醜，用哀鳳13居然會卡」。不過也有網友持相反意見，「LINE Pay哪裡難用啊，不就一個條碼」、「都很好用啊，完全不用掏錢好爽」、「AP（Apple Pay）屌打，但LP（LINE Pay）有優點是可同時掃會員」、「LINE Pay很好用，介面還整合超商跟手機條碼」。

不少人提到Apple Pay才是王道，「Apple Pay好用多了」、「Apple Pay好用，可惜柯文哲八年都沒辦法搞定悠遊卡的合作，不然早普及了」、「Apple Pay＋watch，手機不用拿＋不用解鎖，1秒刷卡，哪裡不方便」、「Apple Pay好用多，整個西歐走透透根本不用拿出現金」。

網友們也分享不同支付方式優點，認為要好用的重點有「支援的銀行店家優惠多、回饋直接給現金入戶、轉帳提款繳費免手續費」，「台灣Pay，很多好康、實用，直接給你現金」、「全聯的全支付其實做的還不錯」、「街口直接現金回饋1%最好用，可惜普及率不高」、「哪有甚麼對或錯，現實就是大部分人在意優惠」、「在信用卡面前都是垃圾」。