老婆不識貨「不就國產車」 他在日本街頭驚見「東瀛戰神」車牌更有戲
談到賽車動作片，許多人第一時間會想到《玩命關頭》，電影中出現許多的賽車競速場景，讓人看了直呼過癮。一名網友在【爆怨公社】發文表示，老婆在日本街頭上看到一輛車，只見車體呈現銀灰色，外觀看似不像現代車型，表示「不就是一台日本國產車，有什麼好拍的...Nissan？」，引發一眾網友留言。
許多人看到後，都紛紛反串說道，「是真的沒什麼好拍的，不就台GTR」、「不懂車的女人們：就一台尼桑有什麼好拍的；男人：不要吵他比你還美 （反串要註明」、「不就是一台破尼桑嗎？有什麼好拍的？」。
而內行人也都馬上看出這台車的特別之處，「東瀛戰神」、「GTR R33」、「經典老車，不拍對不起自己」、「這是多少個男人的夢想呀」、「有錢不一定買的到」、「神車好嗎？不識貨」、「北美炒到200萬美金（約6300萬新台幣），就是台日本國產車罷了」。
不過有眼尖的網友發現，車牌上的地區名寫著品川，「R33，又是品川牌，太頂了有夠夢幻」、「品川牌代表，他是住在東京的好野人區，能掛上它，非富即貴」。
Skyline GT-R是日本車廠Nissan生產的高性能車型，而1989-2002年間生產的R32／R33／R34三代車型，皆配備雙渦輪增壓直列六缸引擎和四輪驅動，使其在各種賽車運動獲得大量好評，享有「戰神」、「Godzilla」等美譽。日本著名動漫作品《頭文字D》裡，就有三個角色的座駕是該車，分別是中里毅、北條凜和星野好造。
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