快訊

日核汙水排海引爆韓、陸搶鹽潮 台灣人囤完蛋換囤鹽？

上了AI車虧錢還捨不得下車？專家提供「兩招停損」保命技巧

老婆不識貨「不就國產車」 他在日本街頭驚見「東瀛戰神」車牌更有戲

聯合新聞網／ 綜合報導
網友在路上驚見「東瀛戰神」，老婆表示不就國產車，有什麼好拍的，引起網友討論。圖片來源／【爆怨公社】
網友在路上驚見「東瀛戰神」，老婆表示不就國產車，有什麼好拍的，引起網友討論。圖片來源／【爆怨公社】

談到賽車動作片，許多人第一時間會想到《玩命關頭》，電影中出現許多的賽車競速場景，讓人看了直呼過癮。一名網友在【爆怨公社發文表示，老婆在日本街頭上看到一輛車，只見車體呈現銀灰色，外觀看似不像現代車型，表示「不就是一台日本國產車，有什麼好拍的...Nissan？」，引發一眾網友留言。

許多人看到後，都紛紛反串說道，「是真的沒什麼好拍的，不就台GTR」、「不懂車的女人們：就一台尼桑有什麼好拍的；男人：不要吵他比你還美 （反串要註明」、「不就是一台破尼桑嗎？有什麼好拍的？」。

而內行人也都馬上看出這台車的特別之處，「東瀛戰神」、「GTR R33」、「經典老車，不拍對不起自己」、「這是多少個男人的夢想呀」、「有錢不一定買的到」、「神車好嗎？不識貨」、「北美炒到200萬美金（約6300萬新台幣），就是台日本國產車罷了」。

不過有眼尖的網友發現，車牌上的地區名寫著品川，「R33，又是品川牌，太頂了有夠夢幻」、「品川牌代表，他是住在東京的好野人區，能掛上它，非富即貴」。

Skyline GT-R是日本車廠Nissan生產的高性能車型，而1989-2002年間生產的R32／R33／R34三代車型，皆配備雙渦輪增壓直列六缸引擎和四輪驅動，使其在各種賽車運動獲得大量好評，享有「戰神」、「Godzilla」等美譽。日本著名動漫作品《頭文字D》裡，就有三個角色的座駕是該車，分別是中里毅、北條凜和星野好造。

日本 Nissan R33 GTR 爆怨公社

延伸閱讀

蹺班打柏青哥竟遇「神奈川大火」公務車全毀！他老實向老闆認罪結局神展開

日本網紅自認接收妹！賣「戀愛指南」教學釣肥羊 海撈千萬卻慘了

日男27歲「結婚生子買房」全達陣 卻遇泡沫經濟薪資卡關20年

比山道猴更黑暗！急診醫曝3悲慘故事：未成年少女生子「沒錢硬改車」

相關新聞

老婆不識貨「不就國產車」 他在日本街頭驚見「東瀛戰神」車牌更有戲

談到賽車動作片，許多人第一時間會想到《玩命關頭》，電影中出現許多的賽車競速場景，讓人看了直呼過癮。一名網友在【爆怨公社】發文表示，老婆在日本街頭上看到一輛車，只見車體呈現銀灰色，外觀看似不像現代車型，表示「不就是一台日本國產車，有什麼好拍的...Nissan？」，引發一眾網友留言。

特價出清「它」卻笑得超燦爛！粉紅娃娃讓人心疼 網友出手迎好結局

有些看法認為，一些人形或動物造型的娃娃，本身帶有著靈氣。即便永遠都是同一個表情，似乎也代表著不同的情緒。近來有位日本網友，就因為一張娃娃燦笑的照片，而引起許多猜想及討論。

三把頭髮賣6000元！ 他分享意外經歷引網討論「捐髮目的」

不少癌症病患因受治療影響而掉髮，而「假髮」的存在便能協助他們重振信心。有網友在臉書社團「匿名公社」分享，自己某日與女兒們在逛街，意外遇到有人向他們表示想收購頭髮。後來原PO老婆與女兒仔細討論，並剪了三把50公分的頭髮，向對方賣了6000元，讓原PO感到不可思議。

台男超過「1歲數」都很臭？妹子崩潰想逃 引網怒轟：誰流汗不臭

夏日天氣炎熱難免會流汗，不過卻有網友在排隊買東西時，意外發現40歲以上的男性都好臭，文章曝光引起論戰，許多男網友崩潰，「台灣夏天這麼熱，難免會流汗，誰流汗不臭？」。

買蛋也要看老闆顏值？她自曝因「蛋農太帥」而買它 網瘋喊：想買20盒

消費時，每個人選購商品的偏好都不同，有些人注重價格及整體的CP值、易被產品的包裝設計或行銷手法吸引的顧客也不少。有日本網友就在網上分享，他之所以每次都買同一家雞蛋的理由只是因為「生產者的臉太帥了」，並附上該商品的照片，讓不少人看了直呼「我也想買帥哥產的蛋！」。

北捷路線圖新增韓、日文引話題 網建議：印尼、越南文更需要

對於台北人而言，因為捷運的便利性，成為許多上班族、學生的首選，也是出去玩、購物時，選擇的交通工具。一名網友在Dcard閒聊板發文表示，新的台北捷運路線圖多了韓文、日文，直呼「字體好美」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦