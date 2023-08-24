三把頭髮賣6000元！ 他分享意外經歷引網討論「捐髮目的」

不少癌症病患因受治療影響而掉髮，而「假髮」的存在便能協助他們重振信心。有網友在臉書社團「匿名公社」分享，自己某日與女兒們在逛街，意外遇到有人向他們表示想收購頭髮。後來原PO老婆與女兒仔細討論，並剪了三把50公分的頭髮，向對方賣了6000元，讓原PO感到不可思議。

原PO透露，某日他與兩位女兒在逛街時，遇到有人突然向他們表示想收購頭髮。他說明，兩位女兒本來就想捐髮，在與原PO老婆討論過後，三人便決定賣髮給對方。

原PO表示，他原先認為剪髮要看日子，但因老婆與女兒們都不信邪，三人就直接剪去各50公分的長髮賣給對方，成功賺到6000元。他坦言，自己第一次遇到有人直接在路邊收購頭髮，是一次意外的經歷。

原PO特別的經驗讓許多人分享看法，並表示自己不敢輕易將頭髮交給他人，「哇，第一次聽到路邊收購頭髮」、「第一次聽過～太神奇了」、「路邊收髮我不敢賣給他誒」、「當街收購好奇怪，不怕被拿去做有的沒的嗎？他有說用途跟他們的機構嗎？」

部分網友則為其他人解答收購頭髮、捐髮的用意，強調髮質與長度皆會影響價錢，「做假髮，還有的神像鬍鬚也是用頭髮做的」、「基本是做善事喔，真髮做的假髮，能幫助因為某些原因造成頭髮困擾的人」、「真髮做成的假髮比較好整理，但賣出去也很貴」、「頭髮要值錢的話，要注意長度、髮質、髮色…等。髮質差，或髮色不夠烏黑亮麗，送也不一定收喔！」