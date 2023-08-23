花200萬請田馥甄婚禮唱歌？網友歪樓建議：這招有機會免費
結婚是人生大事，許多人都希望能舉辦一場記憶深刻的婚禮，留下難忘的回憶。一名網友發文表示，想請田馥甄到私人婚禮唱歌，並詢問請歌手到婚禮唱歌的價格，引發網友熱烈討論。
原PO以「婚禮想請田馥甄唱歌」為題，在Dcard心情版發文詢問網友請歌手到婚禮唱歌的價格，並說明自己預算最高是200萬，希望之後辦婚禮能邀請女友最喜歡的歌手田馥甄，上台唱5、6首歌。
許多網友紛紛表示，「田馥甄等級的去到婚禮，新娘真的會開心嗎？直接被剝奪當主角」、「參加完婚禮直接忘記新人只記得田馥甄」。但也有人發表不同意見，「如果我是新娘我一定開心死了！」、「大家都覺得目光會被剝奪，可是如果我男友請我喜歡的明星來婚禮，我還是會很開心」。
有網友提到，田馥甄還沒得金曲獎之前，跨年唱三首歌價碼就要500萬，「才200萬就想請田馥甄？」、「連商演都請不太到馥甄了，私人婚禮更難吧」。
由於田馥甄喜歡爬山，更有人開玩笑提供免費請她唱歌的方法，「你先乘著無人光影遠行到全台各地山上，看哪邊比較適合辦婚禮，再等她去爬那座山。等她剛好爬到山頂、你們剛好辦婚禮，再誠摯的邀請她唱首歌，這還比較有機會」、「如果婚禮辦在山上，請到她的機率可能還比較大」。
也有人認為砸大錢請明星太浪費，「我有200萬的話寧願辦得更豪華一點，或者蜜月去更好的地方，也不想請甚麼田馥甄⋯⋯」、「如果我男友花200萬請我喜歡的歌手，我一定超生氣XDDD，有200萬我寧願拿去出國旅遊」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言