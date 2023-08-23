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花200萬請田馥甄婚禮唱歌？網友歪樓建議：這招有機會免費

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發文稱想請歌手田馥甄到婚禮唱歌。圖片來源／ingimage
一名網友發文稱想請歌手田馥甄到婚禮唱歌。圖片來源／ingimage

結婚是人生大事，許多人都希望能舉辦一場記憶深刻的婚禮，留下難忘的回憶。一名網友發文表示，想請田馥甄到私人婚禮唱歌，並詢問請歌手到婚禮唱歌的價格，引發網友熱烈討論。

原PO以「婚禮想請田馥甄唱歌」為題，在Dcard心情版發文詢問網友請歌手到婚禮唱歌的價格，並說明自己預算最高是200萬，希望之後辦婚禮能邀請女友最喜歡的歌手田馥甄，上台唱5、6首歌。

許多網友紛紛表示，「田馥甄等級的去到婚禮，新娘真的會開心嗎？直接被剝奪當主角」、「參加完婚禮直接忘記新人只記得田馥甄」。但也有人發表不同意見，「如果我是新娘我一定開心死了！」、「大家都覺得目光會被剝奪，可是如果我男友請我喜歡的明星來婚禮，我還是會很開心」。

有網友提到，田馥甄還沒得金曲獎之前，跨年唱三首歌價碼就要500萬，「才200萬就想請田馥甄？」、「連商演都請不太到馥甄了，私人婚禮更難吧」。

由於田馥甄喜歡爬山，更有人開玩笑提供免費請她唱歌的方法，「你先乘著無人光影遠行到全台各地山上，看哪邊比較適合辦婚禮，再等她去爬那座山。等她剛好爬到山頂、你們剛好辦婚禮，再誠摯的邀請她唱首歌，這還比較有機會」、「如果婚禮辦在山上，請到她的機率可能還比較大」。

也有人認為砸大錢請明星太浪費，「我有200萬的話寧願辦得更豪華一點，或者蜜月去更好的地方，也不想請甚麼田馥甄⋯⋯」、「如果我男友花200萬請我喜歡的歌手，我一定超生氣XDDD，有200萬我寧願拿去出國旅遊」。

婚禮 Hebe

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