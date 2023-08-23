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《山道猴子》紅到對岸！ 陸網狂敲續集問怎沒有？ 網曝男主上衣被碼是關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
近日掀起熱潮的YT短片「山道猴子的一生」，至今累積了千萬播放量，大受好評。圖片來源/YT「Eric Duan」
近日掀起熱潮的YT短片「山道猴子的一生」，至今累積了千萬播放量，大受好評。圖片來源/YT「Eric Duan

近日掀起熱潮的YouTube短篇影片「山道猴子的一生」，播放至今上、下兩集皆突破500萬觀看次數，累積超過1000萬的播放量，許多網友看了之後都表示「超真實」，紛紛表示這是一部具有教育意義的神片。而在影片爆紅後，也被中國網友搬運到大陸影音平台「Bilibili」，不過短片中男主角的衣服卻被打了馬賽克。

在搬運到Bilibili後，有大陸網友好奇詢問「為什麼要把衣服P掉？」，有網友回覆因為上面有著名歷史事件的發生日期。而細看原作後發現，在下集中男主角穿著一件寫著「莫忘初衷」的上衣，上頭還寫著六四天安門事件的日期「1989.6.4」，因此大陸網友為了讓內容審核通過，便將上衣打上馬賽克，以免被官方下架。

影片被搬運到大陸影音平台「Bilibili」，卻見男主衣服被打碼。圖片來源/Bilibili
影片被搬運到大陸影音平台「Bilibili」，卻見男主衣服被打碼。圖片來源/Bilibili

值得一提的是，先前上集被搬運到Bilibili後，便收獲大陸網友一致好評，「很有趣，支持，三連了」、「太真實了跟我們這邊騎車的某部分人簡直一模一樣」，紛紛敲碗第二集，當時就有人回覆「估計還在修圖吧」、「期待搬運下集的可以回家了，下集不可能過審的」，而有網友就發現其實先前早就有人上傳過第二集了，不過卻被站務刪掉了。

「山道猴子的一生」總共分成上、下兩集，內容主要講述跑山族的生活，主角為一位好高騖遠的年輕人，因虛榮心沉迷於成為網紅的幻想，在感情中迷失自我。故事、人物、情節皆為虛構，作者也幽默表示「如有雷同，表示你也過得蠻慘的」。

不過雖是虛構故事，真實情節也讓觀眾頻頻感嘆「很有帶入感」，也認為此題材不管製作連載漫畫或是翻拍成電影都很適合，並且稱讚作者即使沒有刻意講大道理也能達到深刻的警世作用，「希望那些誤入歧途、用自大遮掩自卑的年輕人們能夠被您的故事打醒」。

山道猴子的一生 天安門 Bilibili

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