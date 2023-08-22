容貌焦慮好自卑！她嘆「集女生五官所有缺點」 網安慰：可找對風格

人都愛美，有些人對自己很有自信，不會深陷於社會對美的框架，能活出屬於自己獨特的美，不過也有人總是對長相不滿意，即使旁人不斷稱讚，他們卻仍會為自己設下高標準。一名女網友在網上發文，指出自己的額頭既高又寬，是蒜頭鼻又沒山根，嘴唇很厚再加上中東大油田皮膚，「幾乎是集結女生五官所有的缺點」，讓她感到很自卑。

原PO在Dcard發文吐露心聲，她表示自己雖想要瀏海，卻因為出油嚴重，只要瀏海放下來額頭就長痘。因為是蒜頭鼻又沒山根，靠化妝要補救也很辛苦，而厚嘴唇一點都不性感，反而像嘟嘟嘴，她表示，此生除了醫美已經毫無其他變美之計，不過她也知道自己的五官缺陷若做醫美，費用一定很嚇人，她無奈表示，想要喜歡上真實的自己，但看到其他漂亮的女生就覺得超級自卑。

貼文一出，許多網友都安慰她，「少看Instagram和小紅書，世界會很美好」、「又寬又高的額頭，戴假髮超方便，雖然沒山根有蒜頭鼻，但更顯親和力，嘴唇厚比較不顯老，油皮不容易長皺紋哦」、「就算不能當最漂亮的女生，但妳可以想辦法當最漂亮的妳」、「與其心裡一直想著跟別人比讓自己難受提不起勁，不如想辦法讓今天的自己比昨天漂亮」、「別只看自己缺點，也要找到自己的優點」。

此外，也有網友提出建議，「妳可以試試黑人那種野性的妝感風格，找對風格有自信人就好看」、「其實建議妳先轉個念找對適合自己的風格，妝造過後還是覺得不協調再微整就好」、「可以先從吃A酸開始」、「皮膚不好就去看皮膚科，頭髮問題可以去試試看頭皮檢測，或是試試看洗髮精調整一下」、「可以找找自己的長相適合的打扮風格，或是訓練好看的體態」。