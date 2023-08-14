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按身高收費不公平！ 他拍一餐廳告示讚「這才是友善餐廳」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友認為，餐廳應以孩子的年齡作為收費標準，而非僅以身高判斷。示意圖／ingimage
網友認為，餐廳應以孩子的年齡作為收費標準，而非僅以身高判斷。示意圖／ingimage

許多餐廳在訂立小孩的收費標準時，會依照身高作為依據。不過，若遇到發育較快速的兒童，便容易讓家長認為不公平。有網友在臉書社團「爆廢1公社」分享，只見附上的照片中餐廳的收費標準是以孩童年齡區分，讓原PO大讚「友善餐廳！」

貼文中，原PO將某餐廳的收費標準拍下，並表示該餐廳以年齡區分兒童才正確。餐廳在告示牌上明確將孩童收費標準標示出來，未滿一歲的嬰兒為免費；未滿四歲的幼童為100元；未滿6歲的小童為200元；小一至小六則是半價。

原PO表示，對於有孩子的家長而言，用年齡區分才是「友善餐廳！」他也批評，其他餐廳不應以孩子身高作為收費標準，引起許多網友熱議。

不少網友紛紛贊同該店家的作法，「現在小孩隨便都破110，真的用年紀分比較好」、「支持用年齡！很多火鍋店都140公分以上就是成人價…，我女兒小四143公分，但吃很少」、「我家小六女生吃不了一碗飯怎麼比」、「我也喜歡用年紀，不然個子高的好吃虧」。

也有網友反駁，表示吃飯時還要檢查證件非常麻煩，「身高就是店家方便判斷，吃飯還要盤查證件感覺不佳」、「用身高當標準大部分是因為食量的問題，當然有些高的，食量小也是有的…」、「我覺得這種需要證明文件的蠻麻煩，沒帶到誰知道小孩幾歲」。

其他網友則強調，只要店家將收費標準明確標示，顧客基本不會有怨言，「可以接受身高計價或年齡計價都好，只要你進入店家就表示你同意這規則，不要在進入店家後才在那有的沒的」、「簡單透明才是客人最需要的」、「我最討厭的是菜單沒寫，安頓好了或上菜了才口頭說要收費」。

網友拍下餐廳告示，大讚「這才是友善餐廳」。圖擷自爆廢1公社
網友拍下餐廳告示，大讚「這才是友善餐廳」。圖擷自爆廢1公社

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