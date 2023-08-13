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花旗掰了！她樂開懷「貸款不用繳」 知情人全笑歪

聯合新聞網／ 綜合報導
花旗台灣消金業務併入星展銀行，44家花旗銀分行走入歷史。記者曾吉松／攝影
花旗台灣消金業務併入星展銀行，44家花旗銀分行走入歷史。記者曾吉松／攝影

花旗銀行在台消金業務12日移轉給星展銀行，44家花旗銀行分行正式走入歷史。一名女網友疑惑，「那花旗的貸款是不是不用繳了？」引來全場爆笑，「沒錯，不用繳給花旗了，開始改交給星展！」

這起備受矚目的外銀子行消金業務移轉，影響277萬名末代花旗卡友，以及逾50萬名存款與財富管理客戶。臉書社團《爆廢公社公開版》也有討論度，一名女網友異想天開發問，「請問花旗的貸款是不是不用繳了」，吸引底下其他同樣困惑的網友表示，「我也有疑問，畢竟銷帳編號是花旗的帳號」。

而大多留言也都笑歪表示，「債務當然還是要繳」、「當然不用繳給花旗，是繳給星展」、「會不會太天真了」、「可以，就信用破產而已」、「看接手債權的銀行是哪間就繳給哪間，斷不了的，不用開心的這麼早」。

花旗銀行在台消金業務12日移轉給星展銀行，星展表示，包括花旗信用卡累積的紅利點數、花旗哩程、現金紅利、HAPPY GO點數及PChome聯名紅利點數，會全數移轉至星展台灣，不會有影響，數餘額及現金回饋金額，將依照卡友最近一期花旗台灣提供的信用卡帳單所載為準。移轉後新增消費所累積之紅利點數、花旗哩程、現金紅利、HAPPY GO點數及PChome聯名紅利點數皆與現行花旗權益相同，持卡期間皆有效。

爆廢公社 現金回饋 帳單 債務

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