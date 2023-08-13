花旗掰了！她樂開懷「貸款不用繳」 知情人全笑歪

「澡堂」是日本非常普遍的在地文化，即便家裡有浴缸可以泡澡，但不少日本人還是喜歡到公共澡堂泡澡。有一名網友就好奇想問如果在台灣開一間日式澡堂，會不會有賺頭？只不過貼文一出，多數人都搖頭不看好。

2023-08-11 10:51