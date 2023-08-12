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好市多富邦卡開刷！會員傻眼驚見「1規定被改了」

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好市多富邦卡開刷！會員驚見「1規定被改了」：爛炸了

聯合新聞網／ 綜合報導
台北富邦銀行發行的好市多聯名卡正式上路。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
台北富邦銀行發行的好市多聯名卡正式上路。聯合報系資料照／記者林俊良攝影

好市多 Costco在本月8日起改由富邦 Costco 聯名卡刷入店內，現場只接受聯名卡或是現金支付，而有網友則提醒，原本「國泰多利金」是每年8-9月底進行折抵，目前換成「富邦好多金」後，則是改為1-2月底折抵，引起網友不同反應。

一名女網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文指出，她在查詢好市多「好多金」的時候，發現折抵期間更改了，由原本每年8-9月底折抵，改為每年的1-2月開放折抵，非折抵期間不接受折抵，提醒大家要特別注意。

發文一出後馬上引起網友熱議，有人認為「折抵還要規定期限？爛炸了」、「好奇，那兩個月出國不在，不就…」、「假如1-2月前到期不續約，好多金怎麼辦」，但也有人覺得「除非折抵期間都沒去，不然店員都會問你要不要折抵，1、2月要過年，要過期真的不容易啊」、「剛剛店員才告知，謝謝」。

國泰銀行也有說明，若持卡人有沒用完的多利金，國泰銀行會轉換成國泰世華銀刷卡金，1元多利金可折抵1元刷卡金，而新的北富銀好多金一樣都是1元好多金可以折抵1元現金，全年都可以累積，最高可以折抵100％。

北富銀 好市多 國泰金

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