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想帶父母遊日本「自由行比較好？」 眾人搖頭：自己找麻煩

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為日本東京淺草寺。 歐新社
圖為日本東京淺草寺。 歐新社

日本是台灣人最喜愛造訪的國家，尤其疫情趨緩後，各國都開放國門歡迎旅客入境，台灣人也一窩蜂飛往日本旅遊。有一名網友就在PTT發文透露想帶父母去日本玩，但不知道該跟團還是自由行，因此想請鄉民給些意見參考。

原PO發文表示最近想帶父母出國旅遊，目的地是日本，但是卻很猶豫到底該選擇自由行，還是找旅行社跟團比較好？他不清楚哪一種的CP值比較高，也很好奇自由行是不是真的比跟團省錢，於是發文求助「去日本要跟團，還是自由行？」

多數人認為有長輩去最好跟團，「帶長輩跟團，沒長輩自由行」、「帶長輩跟團比較好」、「跟家人就是跟團，不然等著吵架」、「不會找景點玩就跟團吧，不然長輩會很無聊」、「強烈建議跟團」、「跟團不好玩全家罵旅行社，自由行不好玩父母找你算帳」、「跟任何沒有打算加入規劃旅程的人去，一律跟團」、「要省要跟團，因為通常一樣的錢跟團的飯店比較高級，但自由行自由度比較高就是爽」、「帶長輩出國不跟團，就是找自己麻煩」、「長輩跟團+1，有些領隊嘴巴很會講，老人應該很吃那套」。

也有網友有其他看法，「自由行啊，不難」、「去日本自由行！不要去偏遠地區，幹嘛需要會日文，漢字意思好猜，交通方便，而且你是觀光客，用破爛英文他們都會很積極跟你溝通」、「喜歡走路自由行，不喜歡走路跟團」、「鄉下或有老人就跟團，市區自由行」、「看去哪邊啦，只在城市附近晃晃自由行是沒問題，跑郊區景點就跟團吧」。

日本 自由行

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