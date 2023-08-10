她好奇男生不喜歡女生畫「2款妝容」？網點關鍵打臉：照樣被說正

許多人為了讓自己看起來更上相、狀態更好，都會花很多心思在打扮上。一名女網友也好奇提問「男生不喜歡那些妝容？」，經她的觀察發現，部分男性似乎不太能理解女生們在臉上畫「2款妝容」，不僅覺得髒還會被說很像白鼻心，讓她想知道其他人的看法。文章曝光後掀起討論，許多網友也點出「最大關鍵」，直指妝容本身並沒有問題。

一名女網友在Dacrd上以「男生是不是很討厭這種妝容？」為題發文，她發現有些男生似乎不喜歡女生的「2款妝容」，分別是畫臥蠶及打亮鼻子。她指出，有些男生看不懂臥蠶是什麼東西，更懷疑為何雙眼皮會跑到眼睛下面，且若女生眼妝沒畫乾淨，或是使用大地色系的眼影加深，還可能被當成「熊貓眼」。

另一個男生雷點則是打亮鼻子，女網友自曝過去曾因化妝技術還不太純熟，而在學生時代被笑很像白鼻心。她也在文中坦言，自己並不是想迎合他人的審美觀，只是想精進個人的化妝技術、了解現在流行的妝容與接收度，便好奇詢問大家最喜歡及最討厭的化妝方式。

文章掀起討論，許多網友認為妝容不是問題，「化妝技巧」才是最大關鍵，「上次畫一個被男友說妳今天黑眼圈怎麼那麼重，技術有待加強」、「很多可愛妹子有畫臥蠶男生還不是照樣說正，重點是化妝技術吧，有些人畫的很自然，有些人下手太重就很怪」、「我覺得卧蠶和鼻子打亮如果會被特別講出來，就是不夠自然了吧？」、「我覺得男生是比較不喜歡很明顯的濃妝」。

許多女性網友也大推畫臥蠶的效果，「我也超愛畫臥蠶，畫完眼睛直接大一半」、「但我不畫臥蠶真的沒辦法，會無法放大雙眼超沒精神」、「我會很開心畫出明顯的臥蠶欸！腫內雙只能靠臥蠶放大眼睛了」。也有人分享個人看法，「其實我也覺得臥蠶很…微妙？不會到看不懂，但就會覺得有點浮誇」、「不用看得懂我自己爽就好啦」、「很好看，別管男生怎麼想」。