自己煮、外食哪個較省錢？ 網強調：不便宜但健康無價

許多台灣民眾會為了節省時間，而選擇以外食取代自煮。日前，有網友在PTT表示，現在在外吃一餐基本要100元以上，但自己煮需花時間備料、洗碗，加上食材並不便宜，讓原PO不解詢問「自己煮有意義嗎？」

原PO指出，現在在外吃一餐基本要100元以上，因此他曾想透過自煮省錢。不過他表示，自己下班後只想休息，不太願意再花時間備料及洗碗，加上原PO認為，在大賣場購買食材並不便宜，他舉例，一盒肉為70至100元，若不是煮一大鍋，自煮會非常不划算。讓原PO好奇詢問，「自己煮有意義嗎？」

文章一出，部分網友表示，自煮分量若少於三人便非常不划算，「連續煮幾週後就開始嫌累嫌麻煩了，然後又是買外食了」、「一個人外食就好，台灣外食真的算便宜了。怕太油太鹹的話，就買健康輕食便當」、「至少一次煮3人分以上才會省錢」、「晚餐煎牛排可以吃兩個雞腿便當，去年可以吃三個。」

不過，也有網友認為自己煮飯看重的是健康，並分享如何保存自煮沒吃完的食物，「自己煮最主要是為了健康和衛生吧」、「我是煮好後分袋包裝，通通丟冷凍庫，要吃再拿出來，就能避免多次加熱的問題」、「因為肉要去傳統市場，跟大賣場價差非常巨」、「自己煮衛生很多，健康無價」、「沒有比較省，但是吃的質比較好！」