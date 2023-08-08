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婆婆瑟瑟發抖？攤販賣「婆菜」網霧煞煞 客家人秒懂：口味超多款

聯合新聞網／ 綜合報導
攤販招牌上寫著大大的「婆菜」，網友不解究竟是在賣啥。圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」
攤販招牌上寫著大大的「婆菜」，網友不解究竟是在賣啥。圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」曬出一張照片，只見路邊攤販招牌上寫著炸雞翅，大大的「婆菜」兩字也寫在一旁。然而「婆菜」究竟是在賣啥？掀起網友們熱烈討論，更引來客家人解答，直呼「這口味超多款」。

貼文中，原PO讓廣大網友們猜謎，針對「婆菜」為何物給出三個選項，分別是A. 一種野菜；B. 婆婆做的菜；C. 天婦羅。對此，大家紛紛猜測，「老師我選C」、「應該跟卜肉一樣意思吧？油炸的」、「阿婆做的菜炸雞翅」。

不少網友也歪樓開玩笑道，「香燉老奶奶肉」、「香噴噴老奶奶」、「把婆婆做成菜」、「酥炸老婆婆」、「老婆婆們瑟瑟發抖」、「驚世媳婦」、「只要好吃，管它是婆菜公菜」。

內行網友則在留言區解答，原來「婆菜」取自客語諧音，「C. 用客語發音就一般油炸的菜餚都可稱之，例如炸蝦、炸芋頭、香菜等」、「客語，炸蔬菜天婦羅」、「客家話，炸物的意思」、「婆菜取自客家話炸菜，由於炸的客家話發音接近婆這個字，所以才有了婆菜這個說法」。

查詢「台灣客家語常用詞辭典」，招牌中「婆菜」正確應寫作「烰菜（poˇ coi）」，意指用油炸方式烹飪的菜餚，常見基底食材有紅蘿蔔絲、番薯片、茄子、甜粄等，及有「客氏香菜」別稱的茴香。

客家話 客語

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