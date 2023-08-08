職場後輩「能繼承5千萬資產」算富二代嗎？ 網友羨：一生不愁吃穿

人人都想當富二代！日前一名上班族表示，公司來了一位8年級生，自稱是「富二代」，詢問之後得知是「能夠繼承5000萬的資產」，讓他疑惑表示「現在繼承5000萬資產就算富二代嗎？」對此，許多人直呼「能繼承到5000萬的話，這輩子已經不愁吃穿了」。

一名網友在PTT表示，他們部門最近來了個新鮮人，聊天之間自稱是「富二代」，因此原PO驚訝詢問「真的假的？」而對方回應「真的，我會繼承5000萬的資產」，讓他疑惑詢問「現在繼承5000萬就叫做富二代嗎？」

對此，有些網友認為5000萬已可算是富二代，直呼「能繼承5000萬已經不愁吃穿了」、「5000萬大概是台灣資產的前10%吧」、「8年級能有5000萬很爽，對我來說夠花了」、「5000萬很多了，買股票領息就能爽爽過一生」、「5000萬買定存股一年就有250萬了，光定存利息一個月有6萬，你覺得爽爽？一年多250萬可以花費，不是富二代是什麼？」、「5000萬只要做好投資，就可以每天躺著領錢了」。

但也有人反駁「資產又不是現金，真的要變現也沒那麼容易」、「感覺很少，還是需要工作，但是可以做很輕鬆的工作就好」、「頂多買東西不看價錢，還是要去賺生活費吧」、「我覺得只算是中產而已」、「台北人的房子繼承個一兩間就有了，哪算是富二代」、「我覺得說自己是富二代的，不用太相信，看起來就是家境普通而已」。