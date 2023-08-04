她驚燙染護髮一次6千「好貴」 過來人授省錢撇步：還提供免費餐點

你會花多少錢來整理自己的頭髮？有人偏好百元剪髮，也有人喜歡上髮廊花大錢來打扮一番。一名女網友打電話到髮廊詢問價格，發現燙染護就要6000元，讓她不可置信地說「好貴！」

原PO在PTT以「女生的頭髮燙染真的需要花好多錢」為題發文，她說因為最近存了一筆錢，比較有餘裕可以處理自己的頭髮，但隨便打電話到一家髮廊詢問，得知燙染護加起來就要6000元，讓她聽了嚇傻，直呼「好貴」。

原PO慶幸還好自己頭髮沒有留很長，不然半年燙染一次可能就要花到1萬2，她也想問問大家看法，「這是市場行情價嗎？」

不少過來人分享消費過的經驗，「差不多，染髮長度中或長髮2-3K，護髮看妳做哪類，貴的也2k起跳，染髮還只是一般的，手刷染或漂更貴」、「短髮染燙護就要3500了」、「我中長度，染剪洗2500，也是有便宜一點的，而且技術好」、「我做兩次漂+歐美漸層染超過6000，去年十月燙5000多」、「染燙完照顧髮質更花錢」、「之前歐美染髮8千多，之後染全頭6千多，都是中長髮」、「我表姐染髮加修剪花了一萬多，這應該是高檔美髮沙龍了」。

還有女網友透露省錢撇步，「自己買染劑自己弄」、「有些百元剪髮也有染髮，長髮千元初，超讚」、「所以我都不染了，省錢」、「我是一年燙直一次，會含剪洗，然後找生日或新客優惠的店，染髮我是自己染，你可以買染膏請家庭髮廊染」、「妳可以去髮繡，還蠻便宜的」、「去找髮模啊，我一年當三次髮模，上課用的還會請你吃飯喝飲料」、「如果妳想省錢的話，可以選褪色不明顯的顏色染，每年固定造型一次就好」。