漢堡更大「連優惠券都有誠意」 他讚：漢堡王超越麥當勞了

連鎖速食店漢堡王分店相對少，不過網友卻認為，漢堡王的品質更好，漢堡大、香氣十足，連優惠券都很有誠意，反觀另一家速食店麥當勞卻不斷漲價，直呼「漢堡王超越麥當勞了」。

一名網友在PTT發文表示，他近日到漢堡王用餐發現，不只價格比麥當勞便宜，漢堡也更大更香，加上優惠券還很有誠意，相比麥當勞不斷漲價縮水，漢堡王雖然分店較少，但各方面都完勝麥當勞。

其他網友留言「沒落後過」、「早屌打了」、「漢堡王真的好吃，而且漢堡的大小才叫做真漢堡，麥當勞那個大小根本就他媽把台灣人當白癡，可惜漢堡王點太少每次要吃都要跑好遠」、「麥當勞換麵包後跟紙一樣乾 」。

還有人留言「真的好吃，很紮實」、「漢堡王的唯一缺點就是展店少」、「在我心中是！ 超愛雙華堡套餐！ 必點」、「麥當勞真的不行了，不低價、不高級」、「漢堡王優惠券，比較有誠意」、「漢堡王碳烤味真的香」

不過也有人不以為然表示「你什麼時候有了這個錯覺」、「份量太大了只適合肥宅吃」、「價格遠遠超越麥當勞」、「漢堡王的漢堡比麥當勞還小」、「剛進台灣那幾年的漢堡王才有資格被叫大漢堡」、「我看你是沒吃過90年代的漢堡王」、「美國基本款也是把台灣漢堡王壓在地上打」、「說比麥當勞小要不要看眼科」、「漢堡王除了華堡都是侏儒堡」。