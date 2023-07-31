最樸實無華的炫富方式！ 他在大安區撿到ATM單據存款竟千萬

台北市大安區房價為北市蛋黃區較高地段，日前一名上班族透露，有次他到大安區的超商領錢，發現前一位顧客的明細表在提款機內，沒有直接取出來，他一看發現「存款有2000多萬元」，讓他驚訝表示「這是最樸實無華的炫富法」。

一名網友在Dcard發文表示，他在大安區上班，有次發現前一位顧客ATM領錢單據未取出，於是他好奇看了一下明細，發現領了5000元，但是存款沒有變動，餘額還有2000多萬元，讓他驚訝不已，直呼「這是最樸實無華的炫富法，當下就被大安區的有錢人閃到瞎了」。

文章曝光後，許多網友驚呼「如果現金餘額有2000萬，這身價鐵定有億」、「我領5000元的話，你只會看到明細上面寫『餘額不足』」、「戶頭如果餘額有2000萬，我一定直接辭職，誰還想上班？」、「你怎麼知道不是一間公司在提領錢？如果只是公司的週轉金，2000萬其實還好」、「2000多萬不難，難的是要有大安區的房子」、「能夠有這樣的現金存款非常多耶！」