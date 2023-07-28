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蹦闆砸150萬加盟「拾汣茶屋」 曝七天營業額狂讚：天花板數字

聯合新聞網／ 綜合報導
蹦闆加盟飲料店，並公布營業額。圖擷自YouTube
蹦闆加盟飲料店，並公布營業額。圖擷自YouTube

實況主Toyz劉偉健）的手搖品牌「拾汣茶屋」西湖首店開幕時造成轟動，接著陸續插旗新北、桃園、台中等地。精品代購業YouTuber「蹦闆」實測親自花費150萬加盟該飲料店，他公布開幕七天真實獲利為37萬，並大讚此金額已飲料店而言是「天花板的數字」，初估兩個月就能回本，他也表示未來還想多開幾家。

蹦闆發布影片表示，因為看到Toyz聲稱飲料店很好賺，加上有不少網紅或藝人也是開設飲料店，而得到大筆獲利，因此他決定實測花費150萬加盟「拾汣茶屋」，確認到底是真的好賺，還是網紅藝人在「割韭菜」。

蹦闆歷經兩個月的教育訓練，最終在桃園中壢開設加盟飲料店，他也公布開幕七天、7月8日至7月16日共七天的營業額，共為37萬，平均一天約為5萬，他表示，這個營業額對飲料店而言已是「天花板數字」。

蹦闆表示，Toyz曾在直播中透露經營飲料店毛利約67%，若以37萬的營業額計算獲利，他認為毛利約為60%到65%，試算下來約兩個月就能收回150萬的成本。

蹦闆表示，他原本不相信「台灣飲料市場非常大」、「一年有10幾億商機」等說法，直到自己加盟開店，才認為這是有可能的，此外現在正值暑假，而他的加盟店位於中原大學學區，學生不如開學後多，因此相信暑假結束後營業額會更可觀。

蹦闆也坦言，以150萬創業算是低成本的工作，加上飲料店囤貨、原物料成本都比其他行業低，倒閉機會也相對較低，他未來還想多開幾家飲料店，直呼「覺得滿好賺的，多開兩三家可能就能躺著休息了」。

Toyz 劉偉健 YouTuber 手搖飲料

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