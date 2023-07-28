景點不如國外？他怨「台灣觀光爛住宿特別貴」 網點名1原因是元兇

疫情趨緩加上暑假旺季，不少人攜家帶眷去旅行，但出國或待在台灣玩到底哪一個比較划算，常常是網路上討論的話題。一名網友就在PTT發文抱怨台灣的景點不如國外，再加上住宿費用太貴，讓他感受很差。

原PO在貼文開頭就直言東西如果品質好就會賣得貴，品質差怕沒人買相對就比較便宜，這是最基本的市場法則，「結果台灣好像不是這樣子」。他舉例日本京都可以讓人家去十幾次還去不膩，但反觀台灣的景點「除了山上跟太魯閣，全部都爛到爆炸」。

原PO不明白為何台灣的住宿還能夠賣那麼貴，應該要更便宜，拜託大家去玩去消費這樣才對吧，「東西那麼爛還賣那麼貴，真的世界奇觀」。

貼文引來眾人熱議，「出不了國的跑不掉啊，只能擠出兩三天休假的還能去哪裡？」、「因為人密度太高，賺那些島內出遊的就飽了」、「割不了外國人就割自己人啊」、「房價貴，轉移成本給你，所以老店再爛也不會倒」、「挑連假、假日當然貴。你是老闆，看到網友抱怨會降價，還是需求下降會降價？重點就是供不應求」、「日本機票隨便挑個廉航一萬來回搞定，住宿一個人頭一千就能住到不錯的旅館了，剩下的錢通通來血拼」。

還有不少人點名原因出在國旅補助，「就補助國旅還趁機漲價啊」、「國旅卡應該取消，直接發錢給公務員就好了」、「價格推高跟國旅卡脫不了干係，旅館業有恃無恐啊」、「砍掉國旅卡直接發錢給公務員，旅宿業可能就會削價競爭了，不然台灣觀光就是繼續爛下去」、「沒人就喊有補助 怎麼可能會賠錢」、「就真的有人買單，不漲白不漲」。