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這ATM怎輸入密碼？按鍵藏陷阱 網笑下方「4字提示」說明一切

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享，路邊一台ATM按鍵上貼有號碼貼紙，卻疑似遭到惡搞。圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」
網友分享，路邊一台ATM按鍵上貼有號碼貼紙，卻疑似遭到惡搞。圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」

ATM提款時，你會仔細端看有哪裡不合常理嗎？一名女網友在臉書社團「路上觀察學院」曬出一張圖，只見路邊一台ATM按鍵上貼有號碼貼紙，卻疑似遭到惡搞，不僅「2」、「5」數字錯位，數字「9」貼紙更是不翼而飛，讓他疑惑問道「這要怎麼按？」

貼文一出，網友們紛紛搞笑留言，「我密碼9999已哭」、「按兩千領五千，還以為自己賺到」、「妳有三次機會，放膽玩」、「不讓妳領9000」、「這台被小粉紅看到，會森七七的」、「惡靈古堡解謎的感覺」。

更有眼尖網友發現，ATM機器下方貼有「小心有詐」的警告標示，不禁開玩笑表示，「小心有詐，寫在下方」、「妳沒看到下面那一行：小心有詐嗎」、「下面已經說了小心有詐！」、「所以底下才有這行字的囉」、「這年頭提款機都會搞詐騙了」。

部分網友則大嘆，「被有心人亂換貼紙吧，每張都翹起來」、「被撕掉再亂貼吧」、「換台唄」、「密碼有9的請改完再來」。

提款機 ATM

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