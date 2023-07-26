快訊

秦剛消失後被免職：最短命外交部長，會衝擊習近平？

杜蘇芮下午3時已觸陸！颱風警戒範圍再納3區 不排除周五金門登陸

杜蘇芮逼近！高雄「這五區」今晚停班停課 颱風雨量預測恐達300mm

侵台四怪颱之一！這颱風生命期23天「第二長壽」 多戶屋頂被吹走

聯合新聞網／ 綜合報導
颱風示意圖。圖／聯合報系資料照片
颱風示意圖。圖／聯合報系資料照片

杜蘇芮颱風逼近台灣，路徑從原本可能的穿心颱，不斷地往南偏，讓許多民眾期待的颱風假逐漸落空。有網友就在PTT分享一張民國75年的韋恩颱風路徑圖，這個被氣象局列為「侵台四大怪颱」之一的颱風，路徑相當詭譎，原PO也好奇想問「有誰經歷過？」貼文一出，不少經歷過的人分享當初慘況。

原PO說1986年時自己還沒出生，因此沒有感受過韋恩颱風的威力，但他聽說這個颱風當時從濁水溪上岸後就從宜蘭出海，沒想到吸足水分再回轉襲擊墾丁，還跑去巴士海峽打轉，「根本就是子龍轉世」。

不少經歷過的人回憶起當時的景象，「老家在登陸點附近，據說那時好多人家屋頂都沒了」、「彰化外婆家的屋頂快被吹走，全家緊急撤」、「那次從西部進入中南部災情慘重，第一次看到老三台聯合辦賑災晚會，很難想像如果沒中央山脈，台灣會遭遇多少毀滅性強颱」、「史上第一個從澎湖登陸的颱風」、「我那時還很小，不過記得家裡淹水又停電」、「濁水溪登陸，經歷過颱風眼，很神奇！大風大雨後，無風無雨天氣晴，又大風大雨」、「聽說當時北部淡水河海水倒灌，然後堤防因為限制新北側高度不能高過台北側，所以新北整個淹水淹到爆」。

據「維基百科」寫道，韋恩颱風生命期長達23天，是西北太平洋迄今第二長壽的熱帶氣旋，僅次於1972年超強颱風莉泰的25天紀錄。當時韋恩颱風登陸台灣兩次，氣象局還發布三次海上、陸上颱風警報，而且韋恩颱風的路徑錯綜複雜。特別的是，韋恩颱風曾一度減弱為熱帶低氣壓，結果又起死回生，再度發展成為颱風，由於路徑詭譎，氣象局也將韋恩颱風列為「侵台四大怪颱」之一。

韋恩颱風路徑圖。 圖擷自PTT
韋恩颱風路徑圖。 圖擷自PTT

杜蘇芮颱風

延伸閱讀

杜蘇芮颱風持續影響 蘭嶼超市超商物品幾乎掃空

杜蘇芮颱風入夜屏東恐挾帶強風豪雨 縣府嚴密監控水情

中職／杜蘇芮完封！ 天母悍將、味全之戰因颱風延賽

颱風杜蘇芮逼近 恆春半島首當其衝風雨漸強

相關新聞

侵台四怪颱之一！這颱風生命期23天「第二長壽」 多戶屋頂被吹走

杜蘇芮颱風逼近台灣，路徑從原本可能的穿心颱，不斷地往南偏，讓許多民眾期待的颱風假逐漸落空。有網友就在PTT分享一張民國75年的韋恩颱風路徑圖，這個被氣象局列為「侵台四大怪颱」之一的颱風，路徑相當詭譎，原PO也好奇想問「有誰經歷過？」貼文一出，不少經歷過的人分享當初慘況。

你能找到「真正的曲線」嗎？網友崩潰：眼鏡都看破了也找不到

近期網路上流行一張視覺錯視圖，要網友挑戰找出「真正的曲線」，沒想到有網友竟說自己為了找出曲線以後，視力受到影響而下降。

喝火鍋湯很奇怪？他疑惑「只有我會喝完嗎」 網喊母湯：下一站洗腎

台灣人愛吃火鍋，舉凡朋友聚餐、公司餐敘或是家人團聚，都時常將火鍋作為首選。不過有些人喜歡喝湯，習慣在用餐完將火鍋湯喝完，而這一舉動卻可能招來旁人的不解。一名網友表示和朋友去吃火鍋時，和往常一樣把湯喝完，朋友竟覺得很奇怪，讓她委屈發問，「只有我會把湯喝完嗎？」

他瞄女友YouTube搜尋「日本一文化」臉綠 知情人曝：小心被話術

疫情解封後，民眾紛紛飛出國。近日一名網友表示，女友準備去日本玩，然而他意外發現對方的YouTube搜尋紀錄不太對勁，引發網友討論。

5歲兒花蓮名店「摸恐龍」、台中醫師娘被起底賣香奈兒假貨 網紅女戰神：檢舉信已寄出

台中一位醫師娘日前和丈夫帶著兒子到花蓮旅遊，在一家麵店點餐時，兒子摸了放在櫃台上的小恐龍，被店家制止後，她認為對方態度不佳，於是錄影後…

什麼時候買機票最便宜？ 他認運氣差：早一天買卻貴一成

疫情解封後，許多民眾在今年開始規劃出國旅遊。近日有網友分享，自己一直以為機票越早買會越便宜，但在購入機票的隔天發現機票價格比前一天的便宜一成。因對機票的猜想不同，讓他疑惑詢問：「大家都是怎麼決定下手的時間呢？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦