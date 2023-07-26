侵台四怪颱之一！這颱風生命期23天「第二長壽」 多戶屋頂被吹走

杜蘇芮颱風逼近台灣，路徑從原本可能的穿心颱，不斷地往南偏，讓許多民眾期待的颱風假逐漸落空。有網友就在PTT分享一張民國75年的韋恩颱風路徑圖，這個被氣象局列為「侵台四大怪颱」之一的颱風，路徑相當詭譎，原PO也好奇想問「有誰經歷過？」貼文一出，不少經歷過的人分享當初慘況。

原PO說1986年時自己還沒出生，因此沒有感受過韋恩颱風的威力，但他聽說這個颱風當時從濁水溪上岸後就從宜蘭出海，沒想到吸足水分再回轉襲擊墾丁，還跑去巴士海峽打轉，「根本就是子龍轉世」。

不少經歷過的人回憶起當時的景象，「老家在登陸點附近，據說那時好多人家屋頂都沒了」、「彰化外婆家的屋頂快被吹走，全家緊急撤」、「那次從西部進入中南部災情慘重，第一次看到老三台聯合辦賑災晚會，很難想像如果沒中央山脈，台灣會遭遇多少毀滅性強颱」、「史上第一個從澎湖登陸的颱風」、「我那時還很小，不過記得家裡淹水又停電」、「濁水溪登陸，經歷過颱風眼，很神奇！大風大雨後，無風無雨天氣晴，又大風大雨」、「聽說當時北部淡水河海水倒灌，然後堤防因為限制新北側高度不能高過台北側，所以新北整個淹水淹到爆」。

據「維基百科」寫道，韋恩颱風生命期長達23天，是西北太平洋迄今第二長壽的熱帶氣旋，僅次於1972年超強颱風莉泰的25天紀錄。當時韋恩颱風登陸台灣兩次，氣象局還發布三次海上、陸上颱風警報，而且韋恩颱風的路徑錯綜複雜。特別的是，韋恩颱風曾一度減弱為熱帶低氣壓，結果又起死回生，再度發展成為颱風，由於路徑詭譎，氣象局也將韋恩颱風列為「侵台四大怪颱」之一。