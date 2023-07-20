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全台價值18億地標！「信義哥吉拉」打卡景點爆紅 破7萬人朝聖

DailyView網路溫度計／ 陳羿郿
圖／翻攝自華納兄弟影業
圖／翻攝自華納兄弟影業

台北市信義區的豪宅「陶朱隱園」以螺旋DNA造型的特殊外型且一戶據傳高達新台幣18億元，引發多數人好奇，甚至在Google上獲得「信義哥吉拉」的封號。

有網友在PTT以「有沒有信義哥吉拉的卦」為題發文，分享他利用Google Maps功能尋找餐廳時，無意間發現「信義哥吉拉」的景點地標，並直呼陶朱隱園的建築物在夜晚燈光照射下，還真的有點像是哥吉拉。

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image source：Google Map

貼文一出，網友開玩笑說道，「笑了，真的有像」、「分不出來」、「明明就卡美拉」、「喔，原來可以這樣解讀啊，難怪我一直覺得好像在哪看過，這樣一來，會不會引起更多好萊塢大導來台灣取景呢？」「我想被信義哥吉拉吃掉：）」「真的有像耶⋯好有創意」、「哥吉拉這個角度有像，難怪賣不掉XDDD」「我今天中午，看到一堆日本人在路邊排照」。網友也發揮想像力，「換個角度就台北可樂果」、「明明是『可樂果』！」

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image source：網友提供

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image source：網友提供

「陶朱隱園」於2016年被CNN評選為全球9大城市新地標且是唯一住宅案例，得過無數建築獎，如今被惡搞成信義區哥吉拉，應該也讓建築設計師始料未及。

image source：網路溫度計

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陶朱隱園 哥吉拉

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