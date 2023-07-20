女友做荷官還被賭客「包養」 綠帽男崩潰：是我把她推入火坑

「綠帽從頭戴到腳！」有男大生在網路上發文表示，他的興趣是打德州撲克，女友會幫忙做荷官，由於有錢賺，所以女友很樂意做，更漸漸經介紹下，幫圈子內其他人做荷官，最近他發現女友回家時間愈來愈晚，女友解釋接了很多荷官工作。日前他不放心前往工作場所接下班，沒料到目擊女友與一名男子前往汽車旅館，待女友出來後，他立即上前質問，女友承認被包養，稱「錢真的太多了」，所以捨不得斷了這段關係。男大生崩潰道，「她是第一個能理解我的興趣跟個性的人，但沒想到卻因為自己的興趣把她推入火坑」。

該男大生於Dcard討論區以「女友發牌發到別人床上去」為題發文指出，他今年讀大四，女友大三，他的興趣是打德州撲克，以前曾帶過女友去打幾次牌，大家都會請他女友幫忙發牌，有時別人女友來也會請對方幫忙發，由於贏錢的人都會給小費，故女生們都很樂意幫忙。

男大生說，後來女友覺得荷官工作蠻有趣，常常在外面打牌的朋友臨時找不到荷官時，都會請他女友幫忙發牌。女友覺得是份既輕鬆，薪水又不錯的工作，1小時可賺300至500元新台幣，客人又很常給小費，而且玩德州撲克的圈子不大，大家也會互相介紹，漸漸女友就開始常常去發牌。因為他自己也打牌，所以不覺得女友會有危險，也知道工作內容單純和不累。

男大生表示，平日他都會送女友去工作場所，因很常工作到翌日早上，所以女友下班後會自己坐計程車回家。他最近突然發現女友回家時間越來越晚，有時甚至中午過後才回家，女友解釋「最近桌況很火」，不能臨時走掉，「常常從晚上打到中午才破桌」，又說工作愈久賺愈多，要他不用擔心。

男大生還是不太放心，日前他前往女友工作場所打算接下班，凌晨5時就起床，到達場所後正想傳訊息告訴女友在樓下等她，沒料到發現女友與1名男子一起走出來，上了一輛計程車。他開車跟上去，開了約5分鐘，就見到兩人進了一間汽車旅館。男大生瞬間知道被「戴綠帽」，他將車停在旅館對面等待女友，過了約3小時，女友一個人走了出來。

男大生立即衝上前質問女友，女友被嚇到，要求回家再說。女友於車上被質問下聲稱不是故意的，指出男子很有錢，每次都會給很多小費，後來交換了聯絡方式，男子問女友「要不要給他包養，價錢隨便喊」，女友就開玩笑說10萬元新台幣，怎料對方真的爽快地轉帳，然後就開始了包養關係。女生承認，通常會與該男子一起去打牌，打完就去開房，男大生聽完不知該做什麼反應。

女友強調很愛男大生，只是將這些事情看待成工作，「而且錢真的太多了，她離不開」，若男大生不能接受就只能分手，但她捨不得。女友又說，再存多幾個月錢就好，因有了這筆錢，畢業後不論留學、讀研，甚至自己開店都可以，兩人的未來規劃就可以輕鬆很多。

男大生直言，原本一直告訴自己對感情是看得很開放的，但沒想到真的發生在自己身上時，卻沒辦法輕鬆做決定。他崩潰道，「她是第一個能理解我的興趣跟個性的人，但沒想到卻因為自己的興趣把她推入火坑」。

不少網友留言建議樓主快點分手，指出女友嚐過甜頭後就很難再回頭，「對她來說，有得開心又有錢領，這啥火坑，這快樂淫窟啊，大開眼界了」、「一個嫖客的10萬元就贏過你們的感情，然後她說她真的愛你？」、「你為什麼會覺得她以後可以開店，甚至繼續讓別人包養，反而還會選擇跟你在一起，你問問你自己，你有那麼獨一無二嗎？她有那麼忠貞不二嗎？」、「妳女友賺過這種錢，8成回不去了，不可能什麼存到錢就離開」、「欺騙隱瞞，在關係中私下被包養，甚至被揭穿也沒有要停下的意思，繼續交往下去不會很有疙瘩嗎？」。

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文章授權轉載自《香港01》