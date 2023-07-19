他讚台北20元鹹粥店 驚呼阿堂鹹粥價「可買15碗」

台南知名粥店「阿堂鹹粥」日前漲價，一碗虱目魚肚粥售價300元，令許多網友直呼「不能接受」。高貴版鹹粥引話題，就有一位網友想分享低配版的「台北20元鹹粥」，並大讚「價格很不錯」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」表示，他在台北市萬華區隨意買了一碗鹹粥，發現只需要20元，雖然份量不大，但是價格很划算，讓他想起賣300元的鹹粥，直呼「如果吃這碗20元鹹粥，這價格不是要飽到飛天了？扣除虱目魚肚120元，也將近我這碗粥的10倍了」。

文章曝光後，許多人敲碗鹹粥店家，有饕客曝位置在「西門町祖師廟對面，位於長沙街二段的店家」。也有網友回應「你這個鹹粥少了土魠魚，阿堂鹹粥是因為有放土魠魚才賣那麼貴，但我也是做吃的，其實虱目魚肚只要70元，真的賣太貴了」、「平民小吃本來就該這個價格」、「鹹粥就是要這種20元古早味」、「如果你這間店有冷氣，就贏過阿堂鹹粥了」、「我印象中的鹹粥就是20-30元，單賣180元不如去吃平價鐵板燒」。

也有人反駁「阿堂鹹粥的料比較多，是虱目魚肚加一片乾煎土魠魚肚，總共300元。你這個料不能跟他比」、「內容物都不用比較嗎？」、「用料不一樣，你這個不是在比較，而是純粹在找碴」、「你這種20元鹹粥的店，賺的都是配菜錢」。