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他吃完泡麵丟竹筷到湯裡 用途曝光網大讚「生活智慧王」

聯合新聞網／ 綜合報導
泡麵示意圖。 圖／Ingimage
泡麵示意圖。 圖／Ingimage

泡麵是不少人快速果腹又省錢的最佳選擇，只要沖泡熱水，等個兩三分鐘就可以輕鬆品嚐。有一名網友在抖音上傳影片，分享吃完泡麵後筷子的另類用法，影片一PO出讓不少人看了也嘖嘖稱奇，大讚原PO是「生活智慧王」。

從這名網友在抖音上傳的影片看到，他先將麵體吃完後，再把竹筷子折成兩半，接著朝泡麵湯吹氣，油被吹開後再丟入筷子到湯裡，這時可看到筷子將湯裡面的油阻隔開來，這樣喝湯的時候喝到的油就比較少。

原PO上傳影片分享用筷子阻隔泡麵浮油的方法。 圖擷自抖音
原PO上傳影片分享用筷子阻隔泡麵浮油的方法。 圖擷自抖音

不少人看了也紛紛大讚「感覺聰明呢」、「學起來」、「生活智慧王」、「謝謝大哥不藏私的分享…哈哈，今天上了一課」、「神操作」、「感謝教學」、「這招厲害」、「長知識」、「天啊！還有這一招」、「泡麵系畢業的」、「攔油索的概念」。

但也有網友吐槽，「其實油包不要加就好了」、「這款其實用煮的就不會那麼油，用泡的太油，沒加又不好吃」、「其實免洗筷比油還毒」、「可是筷子很多漂白水呢」、「不吃辣加辣包幹嘛？」、「都吃泡麵了還這樣多此一舉幹嘛」、「都在吃泡麵了，還在怕不健康？」

泡麵 抖音

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