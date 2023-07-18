不是台南Josh哥？他怨女友整天喊這男人名字 全場嗨翻：超帥
一部戲劇如果被定位成愛情劇，除了劇情要適當拿捏狗血、甜蜜要素，主角們的顏值也相當重要。日前一名男網友抱怨，女友最近很沉迷一部大陸愛情劇，整天狂喊該劇男主角的名字「嘉許哥」，令他聽了很厭煩，直呼女友「被卡到」，貼文一出掀起大批女粉共鳴，還有直男歪樓留言，「不是台南Josh哥嗎？」。
大陸愛情劇《偷偷藏不住》自上檔後話題不斷，劇情講述女主角桑稚（趙露思飾演）從高中時期就暗戀哥哥好友段嘉許（陳哲遠飾演），本來兩人關係很親密，卻因為桑稚一次異地之旅產生誤會斷了聯繫。兩人多年後重逢，好不容易解開心結，卻又面臨現實各種考驗，最終克服難關，重拾愛情。
不少大陸劇迷認為，該劇將少女暗戀氛圍拍得恰到好處，整體劇情青春洋溢又愉快，超適合上班族無腦追劇。重點是男女主角的顏值都很高，其中由大陸男星陳哲遠飾演的段嘉許，經常有不經意的撩人舉動、甜蜜情話，令不少女性粉絲看了心癢癢。
原PO在Dcard發文抱怨，自從女友追了大陸愛情劇《偷偷藏不住》，似乎迷上該劇男主角，整天對著螢幕狂喊「嘉許哥、嘉許哥」，手機還私藏一堆照片，令原PO相當吃醋，直呼女友「被卡到」，都沒有將他放在眼裡。
貼文曝光後吸引大批劇粉前來留言朝聖，「嘉許哥真香」、「對不起真的很帥」、「世界欠我一個嘉許哥啊」、「我也想要嘉許哥」。也有人和原PO女友一樣，追劇時就忽視男友存在，「我手機桌布也全部換成嘉許哥的照片，男友都會被暫時性嫌棄」、「30歲老女人也覺得嘉許哥超級帥，不要忌妒啦，如果男友有嘉許哥的顏質我何必去看別人呢」。
由於男主角名字「嘉許」唸起來音似台灣Youtuber「台南Josh」，留言區也有不少網友笑虧，「台南嘉許哥嗎」、「不被嘉許哥卡到，不然是要被Josh哥卡嗎」、「還沒看的人以為是台南Josh」、「原PO你也可以改名叫Josh」。
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