便當「2菜色定律」讓她一見就崩潰 網友護航：明明天作之合

台灣人追求快速，許多人為節省時間多會選擇購買便當店或自助餐，而目前有些便當店、自助餐店進駐外送平台，許多店家陸續開放外送服務，使民眾不必到店面也能自由選購。不過近日便有一名網友發文抱怨，為何便當裡的配菜有苦瓜就會有茄子，讓她十分納悶。

便當店和自助餐的差別在於，前者配菜數量、價錢皆固定，後者配菜自夾、依量定價，不過若是選擇外送，兩者都會由店家隨機配菜。因此原PO在FB社團「爆廢公社二館」發文詢問，為什麼不論便當店或自助餐，甚至連餐廳外送的配菜中，只要出現苦瓜，旁邊便一定會出現茄子，她崩潰直呼，「無法接受苦瓜跟茄子的人生」。

一名網友發文抱怨，便當中如果出現苦瓜就一定會看到茄子，讓她很崩潰。圖片來源/臉書社團「爆廢公社二館」

貼文一出，許多網友爭先恐後表示贊同，「這配菜是要輸贏484」、「+1，打死我都不會去選的菜」、「這兩個我也不行啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊」、「我也沒辦法，兩樣都不是我的菜」、「這種我只會吃飯跟主菜，其他丟了」、「這便當是來毀滅世界的吧」、「這兩個加在一起，我應該會想倒掉，根本combo爆擊」。

不過也引來大批茄子、苦瓜的護航者，「天作之合」、「便當的苦瓜都超級好吃」、「這兩道菜是我去便當店必夾的菜欸」、「我都超喜歡欸」、「我的最愛」、「我最愛的欸，苦瓜、茄子、青椒必備」、「苦瓜跟茄子超好吃的」、「這個季節就是這兩種菜最多啊！一起長大的，一起下鍋」、「很好啊，我超愛耶！超下飯」、「我必夾欸！吃爆」。