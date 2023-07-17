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好市多絕美紅茶罐「真的裝骨灰」引熱議！她淚曝原因網看哭了

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多（Costco）。 聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
美式賣場好市多（Costco）。 聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

知名美式賣場好市多Costco）販售商品多樣化且物美價廉，深受大批消費者喜愛，其中先前一款早餐茶品牌因罐身外型神似骨灰罐，被網友戲稱為「骨灰罈紅茶」，每每推出新款都會引發討論。對此，就有一名女網友真的把它拿來裝毛孩的骨灰，掀起眾人熱議。

該名女網友在臉書社團「匿名2公社」PO文透露，養了17年的愛犬日前離世，她親手做了一套西裝，希望狗狗離開時穿得得體，並為牠舉辦寵物火化儀式，最後和家人討論後，決定把骨灰帶回家安置；從照片中可見，原PO將狗狗火化後，把紅茶罐當成骨灰罈，裝進愛犬的骨灰。

原PO也感性表示，17年陪伴，你連離開前的一刻，還在等姐姐下去，你算好了姐姐準備上班的時間，你抓得好準啊…當你看到姐姐，你才在我面前嚥下最後一口氣…謝謝你的貼心，願你趕快投胎成人，「我到現在還不敢告訴周遭的朋友，說你已經離開了」。

貼文一出，網友紛紛回應「紅茶罐…」、「我還在想那個罐子怎麼那麼眼熟」、「妳把牠帶回家，不是忌不忌諱的問題，而是牠會捨不得離開，牠就無法投胎轉世為人」。事後原PO補充，通常一般的骨灰罈看起來都很可怕，她希望能有美麗浪漫的氣氛，因此才決定把愛犬的骨灰放進紅茶罐密封保存。

一名女網友把愛犬的骨灰放進好市多紅茶罐密封保存，掀起眾人熱議。 圖擷自匿名2公社
一名女網友把愛犬的骨灰放進好市多紅茶罐密封保存，掀起眾人熱議。 圖擷自匿名2公社

好市多 Costco 寵物 狗狗

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