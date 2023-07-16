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她嘆夏天穿內衣超痛苦「當女生好麻煩」 過來人推1好物：很爽

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO抱怨夏天穿內衣悶熱又容易出汗，大嘆當女生很麻煩。示意圖／Ingimage
原PO抱怨夏天穿內衣悶熱又容易出汗，大嘆當女生很麻煩。示意圖／Ingimage

天氣越來越熱，不少人身上的衣物都穿得比較少一點，但女生特別辛苦，還得穿內衣才能出門。一名女網友就大嘆夏天穿內衣很痛苦，容易悶熱出汗，還得穿深色衣服才能避免內衣痕跡太明顯，讓她哀嘆當女生好麻煩。

這名女網友在PTT以「天氣熱要怎麼穿得住內衣」為題發文，她說自己很怕熱又容易出汗，因此一到夏天穿內衣都特別悶熱不舒服，為了避免流汗後的內衣痕跡太明顯，原PO出門都盡量不穿太貼身的衣服，或者改穿顏色比較深的衣物。最近天氣非常炎熱，她到公司上班後都趕緊去廁所擦汗吸乾，不免覺得很麻煩又很耗時間。

原PO和同事聊到這個問題時，對方建議可以換穿無鋼圈的內衣，或是材質比較輕薄透涼的會舒服一些，不過她擔心支撐力不夠，因此想問問各位女孩們是怎麼度過夏天的，「適合這種天氣的完美內衣真的存在嗎？」

貼文引來不少女性網友的討論，「其實不穿根本不會怎麼樣」、「支持無罩駕駛，女生也有解放的自由」、「困擾+1，雖說不穿不會怎樣，但不穿的形狀還是看得出來，就算沒激凸也是會被說閒話或引來討厭的視線」、「不穿就好，路上已經看過一些沒穿」、「現在很流行bra top啊，只是胸大的穿走路搖晃就比較厲害，看妳在不在意」、「靠各式各樣的bra top撐過整個夏天」、「早就穿無鋼圈了」、「穿有附bra的背心或上衣呢？」、「選涼感材質正解，內衣衣服都可以找涼感的，會比棉質的好很多」。

不少過來人建議貼胸貼比較輕鬆，「用胸貼就好」、「妳可以偶爾貼胸貼」、「貼胸貼或不穿，社會很開明的」、「運動外，其他時間沒穿，貼個胸貼根本沒差」、「女友上禮拜開始試著裡面只貼胸貼，她說很爽，只怕久了會外擴」、「我不穿好幾年了，都用胸貼超舒服」。

夏天

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