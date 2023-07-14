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200度高溫「保溫」晚餐 慘況曝光眾人笑翻：可以撿骨入甕

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO請他人幫忙保溫晚餐，沒想到對方竟然將溫度調到200度，最後晚餐報銷了。 圖擷自爆廢公社二館
原PO請他人幫忙保溫晚餐，沒想到對方竟然將溫度調到200度，最後晚餐報銷了。 圖擷自爆廢公社二館

現代人工作忙碌，即使到了吃飯時間還是無法好好用餐，因此不少人會將餐點保溫，等到有空檔時再來填飽肚子。有一名網友就抱怨請他人幫忙保溫晚餐，沒想到對方卻用200度高溫去「保溫」，最後的結果就是晚餐報銷。

這名網友在臉書「爆廢公社二館」分享這起慘痛經歷，他說日前將美式豬肋排和千層麵請別人幫忙拿去烤箱保溫，沒想到對方竟然將溫度調高到200度，當溫度達到後就關火，然後再用餘溫去控制，就這樣餐點烤了5個小時，可想而知最後晚餐報銷了。

從照片中看到烤盤上的豬肋排變成黑漆漆一片，千層麵也是烤到焦黑，連盒子都變形，原PO大嘆「回來發現差點就變骨灰了，我連豬肋排最後一面都沒見到」，所幸馬鈴薯泥跟牛肉丸還能吃。

照片也讓不少人看了捧腹大笑，「熔岩豬肋排」、「還有舍利子欸」、「這隻豬死了兩次」、「你回去是撿骨的概念是嗎？」、「200度還能算保溫嗎？算是火化晚餐」、「可以入甕了」、「趕快拿筷子和瓷甕」、「這時候要開始助念然後撿骨了」、「請節哀」、「突然有點莊嚴感」、「這是骨灰級豬肋排」、「真的很像火葬場，差一個骨灰罈而已」。

原PO的晚餐被200度高溫直接烤到焦黑一片。 圖擷自爆廢公社二館
原PO的晚餐被200度高溫直接烤到焦黑一片。 圖擷自爆廢公社二館

爆廢公社

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