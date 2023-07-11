酷夏驚見二男頂高溫徒步環島 網見紙板文字笑噴：小心中暑

全台接連幾日壟罩在高溫下，各地皆炎熱不已，艷陽高照只要一出門便被曬成紅人，許多民眾紛紛尋找涼快的避暑勝地來消除身上熱氣。不過日前卻有網友拍到，竟有勇者在大熱天進行徒步環島，讓他直呼「挺有勇氣的」。

一名網友在FB社團「路上觀察學院」發文，表示自己在經過南港時發現路邊竟有兩名男子，頭頂遮陽帽，身著防曬的緊身衣，其中一名甚至腳踩拖鞋，引人注目的是，兩人背後皆掛著顯眼的紙板，上方寫著「徒步環台第一天」及「我媽說我們撐不過三天」，令在旁等待紅燈的民眾也不斷投以好奇目光

這兩名男子背上掛著兩紙版，上頭幽默大字引起網友一陣熱議。圖片來源/臉書社團「路上觀察學院」

有網友腦洞大開將兩人照片P圖放到墾丁大街和台東伯朗大道，引來許多網友趣味回應，「這速度明天環到冰島我都不意外」、「為了實現他母親的話，他們用盡全力在走」、「走的挺快的，時速大約300km/h」。

也有網友提出質疑，「拖鞋...？太不妙了吧」、「掛牌子的用意是？」、「裝備明顯不足，撐不過兩天！」、「過兩個路口就開始搭Uber了啦」、「這天氣怕是不適合吧」、「環島穿拖鞋？？環社子島嗎？」。

而許多網友則擔心大熱天環島可能會引起中暑，「勇氣可嘉，但真的太熱，小心中暑」、「這麼熱的天氣這樣不會中暑嗎？」、「這家的媽媽之所以澆冷水，實在是因為天氣太熱太熱了，媽媽真是用心良苦，操碎了心」、「這種天氣徒步環島要很小心！現在天氣高熱，千萬要注意的。」、「其實不太建議在這麼熱的天氣下徒步環島」。