首次自由行三英語系國家如何選？ 網一面倒推薦「這國」必去

第一次出國該去哪裡玩呢？許多人第一次出國自由行，通常會選擇鄰近台灣的日韓兩國，由於風土民情與台灣較相似，語言交流也不困難，所以多為台灣人第一次自由行的首選。不過如果想到說英語的國家遊玩，該如何選擇呢？一位網友在PTT上分享自己要去自由行，想詢問網友的推薦。

原PO表示自己是第一次出國，這次選擇自由行不跟團，而且想要到講英語的國家旅遊，目前正在考慮的有美國、澳洲、新加坡這三個國家，因此想聽聽網友如何建議。

獲得最多網友推薦的是澳洲，「澳洲，最適合人居住的國家之一」、「三個都去過，推澳洲」、「澳洲，生活步調較慢才有休息的感覺」、「肯定澳洲啦～長年有兩、三個城市在全球宜居城市前十名，先看看宜居的天花板城市」、「澳洲！超讚！真心推布里斯本」、「澳洲吧，美國治安最近不太行」。

第二名為美國，不少人認為美國地大好玩的地方很多，「美國50洲全部環一遍」、「天數足，會開車的話推美國」、「美國很好玩，美西很多國家公園可去」，不過也有網友認為，美國近期治安問題嚴重不適合自由行，「美國治安不好+1 」、「認真回，美國治安不好可能不適合第一次出國自由行的人」。

而第三名則是新加坡，支持的網友認為第一次自由行還是選擇中文會通的國家較合適，「新加坡吧，比較安全，畢竟第一次出國」、「新加坡，自由行容易，而且中文也會通」，但大多網友表示，「三個都去過，先刪除新加坡」、「新加坡超無聊，3天就想回家」、「新加坡貴死，也是逛商場多，沒啥好玩」。