阿堂鹹粥漲到300元！闆娘落淚吐「1句話」引公憤 網怒：得了便宜還賣乖

台南「阿堂鹹粥」近年連漲兩次價格，本月有網友發現，阿堂鹹粥更改了點餐方式，鹹粥加上魚肚總共要花上300元，被質疑變相漲價。對此，老闆娘王幸鳳強調他們沒有賺錢，「我們賣一片虧一片」，但有網友不服這個說法，質疑阿堂鹹粥店那麼大，拿到的虱目魚肚價格怎麼能跟一般的比，怒轟「太矯情了」、「得了便宜還賣乖」。

阿堂鹹粥原本一碗180元的魚肚鹹粥，前年12月漲到200元，去年9月又一口氣漲到260元，本月5日，又有網友發現再度更換價目表，原本260元的魚肚鹹粥不見了，如果想要吃上原本的魚肚鹹粥，必須點180元的鹹粥加上120元的魚肚，等於要花上300元才能吃到原本的魚肚鹹粥，挨轟是變相漲價。

阿堂鹹粥近年連漲，去年魚片/魚肚+鹹粥一口氣漲到260元。 圖/中央社

面對外界質疑，阿堂鹹粥老闆娘王幸鳳強調，是為了讓客人可以選配，才更改點餐方式，加上物料漲價，外面一塊魚肚要價120、130元，不得已才會微調價格，王幸鳳甚至講到哽咽落淚，並表示「我們真的是沒有賺錢，一直在撐」、「我們賣一片虧一片」。

對此，網友並不領情，有人在臉書「爆廢公社二館」對此事評論，他認為阿堂鹹粥算是鹹粥界內愛馬仕，如果有人買，你情我願大家沒話說，但是一個虱目魚肚市場上的小賣價60-70元左右，更別說是大量直接向大盤商購買的魚肚，一定比市場小賣還低。

網友認為，就算阿堂鹹粥一碗賣一千，有人買，大家都不能說什麼，但是今天老闆娘說自己「沒賺錢」就讓人無法接受，網友也怒轟「太矯情了，根本得了便宜還賣乖」，他也舉例，萬華有間深夜鹹粥，疫情前一碗10元，現在可能漲到20元，這才是真的庶民小吃。

貼文至今也破8千人按讚，其他網友也相挺留言，「妳要賣多少其實真的不關別人的事，但妳把『真的沒賺錢』這話拿出來講就等於在污辱所有人的智商了⋯」、「這種矯情只會一直領頭漲價盤子店老早就拒吃了」、「目前說的最好的，妳可以賣貴，但不要賣慘，得了便宜還賣乖」。

但也有人支持店家，「成本不是有虱目魚，還有房租、員工、電費…還有市場小賣我在高雄買不到60、70了，只有真正做過生意的人才會知道這些事」、「吵死了，一堆嫌貴是不會去吃別家，不然就自己開自己煮就不會貴了」、「人家的本事，人家的海鮮料滿滿，這價錢我都不覺得超過」。