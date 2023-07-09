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不靠冷氣！ 客廳放「1降溫神器」 過來人曝經驗：真的很冷

聯合新聞網／ 綜合報導
最近天氣很熱，網友好奇在家裡該怎麼消暑。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
最近天氣很熱，網友好奇在家裡該怎麼消暑。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

近日氣溫飆升，許多人都直呼太熱受不了，甚至只想待在家裡不出門。近日有一名網友表示，過去有買過水冷扇和移動式空調，但對室內降溫的幫助好像不大，最近他想買插電式水冷墊，放在客廳的座椅上，再用工業用風扇降溫，此文一出也引起網友兩方說法。

網友在PTT八卦版發文，他表示水冷扇和移動式空調似乎都對室內降溫幫助不大，最近看到了一個插電式的水冷墊，評價很不錯，打算買來用在客廳的座椅上，搭配工業用電風扇「應該就會很爽吧？」

此文一出也引起網友兩派說法，有人表示有用過插電式的水冷墊，「真的很涼，缺點是要換水+馬達聲音」、「前幾年買過，真的很冷，可以把身體貼在床上的熱散掉」、「這比水冷扇好太多了， 但是35度以上氣溫還是不夠力」。

還有一派人認為，「裝冷氣比較好啦」、「直接開冷氣吧，買過不到一個月直接二手甩給下一位」、「都是垃圾，認真上班賺錢買冷氣開吧」、「嗯...開冷氣」、「一樣爛」。

不少人認為還是直接開冷氣最快。示意圖／ingimage
不少人認為還是直接開冷氣最快。示意圖／ingimage

冷氣 暑假 天氣動態

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