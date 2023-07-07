頂尖大學法律系畢業「想跑外送」家長憂心 眾人：總比啃老好

常聽人說「職業不分貴賤」、「行行出狀元」，但不少家長擔心孩子吃苦，還是會干涉未來的出路。一名女網友在臉書發文表示兒子今年大學畢業，但聽到孩子想先去當外送員，原PO心裡百般不願意，不過多數人還是建議應該放手讓孩子去體驗。

原PO在臉書「匿名2公社」寫道，兒子今年從政大法律系畢業，在這4年的大學生活裡從沒打過工，也沒讓她操心過，但兒子卻說想先去當外送員，讓原PO聽了很訝異。她想到自己每天頂著烈日、冒著風雨騎摩托車上班，看到一旁轎車裡吹著冷氣的上班族，還有路上的外送員，讓為人父母的她心裡有很多想法，因此希望兒子好好念書就好。

貼文一出，多數人建議應該放手讓孩子去體驗，「都大學畢業了，他的人生他決定，身為父母就在他需要諮詢時給予建議就好」、「我覺得很好，除非妳家財萬貫，不然體會一下人生百態對他是很好的經驗」、「他都已經長大了，別老是想著控制他的想法吧？他也不想當媽寶啊」、「他想體驗不同人生，有什麼不好嗎？」、「有工作總比啃老好，很多高學歷的不願意從基層做起，高不成低不就，啃老一輩子」、「總比告訴妳他要去柬埔寨打工好吧」。

但也有人認為原PO擔心的點可能是怕危險，「外送車禍風險高」、「可以去，勸他做個二個月就好。台灣每年車禍受傷是五十萬人，年輕人比例高，要小心」、「先了解兒子為什麼想打工吧？理由ok的話可以請兒子先往其他行業。外送員沒有什麼不好，但馬路很多三寶總是危險」、「叫他安全騎車，別搶快」。