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他好奇地獄海鮮「藤壺」口感 饕客曝：超好吃！台灣也有賣

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇「藤壺」的味道，饕客分享「像螃蟹的口感，花東、新北跟宜蘭都買得到」。圖／ingimage
一名網友好奇「藤壺」的味道，饕客分享「像螃蟹的口感，花東、新北跟宜蘭都買得到」。圖／ingimage

鵝頸藤壺被人稱為「地獄海鮮」，奇特的觸手樣貌讓許多人不敢接近，不過牠是世上最昂貴的海鮮食品之一。日前有網友指出，他在YouTube曾看到有人吃藤壺，而且評價都很好，讓他好奇「真的很鮮甜好吃嗎？哪裡有賣藤壺？」

一名網友在PTT發文指出，他看很多YouTuber拍攝「吃藤壺」的影片，而且都給好評「超級鮮甜、好吃」，讓他不禁好奇「真的很好吃嗎？外面有人在賣藤壺料理嗎？有掛？」

對此，網友們回應「生醃比較好吃」、「無敵好吃，宜蘭、新北跟馬祖有賣」、「藤壺非常好吃，但看起來很可怕」、「我覺得吃起來普通，就是海鮮味，但生長背景跟長相都超可怕」、「好吃，不用花大錢就可以吃到螃蟹的味道」、「我覺得有點類似豆腐，其實說不上好吃，水煮的還比較不好吃」、「南部海邊跟外島比較常見賣藤壺，味道跟餡肉很像，新鮮的很好吃，如果不新鮮一樣很臭」、「花東也有賣啊，他們都叫這種東西是『火山爆發』」、「口味介於螃蟹跟蛤蜊中間，純水煮真的很普，我覺得沒有傳說中的好吃，曾在葡萄牙吃到吃不完，在台灣沒有吃過的人可以嚐鮮，我個人覺得是過譽的食材」。

全球藤壺的種類超過1千種以上，其中鵝頸藤壺較為知名，在日本、台灣的馬祖與東海岸一帶則有產出不同目、科、屬的藤壺。藤壺與蝦蟹類的親緣關係接近，在海邊潮間帶的礁石、漂流物或舊船底或都可發現牠們的蹤跡。

在北海岸、東北角海域的漁村，「藤壺」是種季節限定的美味海鮮，大多在夏季採集，在端午節前的藤壺肉質風味佳。圖／新北市漁業處提供
在北海岸、東北角海域的漁村，「藤壺」是種季節限定的美味海鮮，大多在夏季採集，在端午節前的藤壺肉質風味佳。圖／新北市漁業處提供

馬祖最具代表性的海鮮美食，叫做「佛手」，又稱「觀音手」，學名「龜爪藤壺」，生長在礁石潮間帶，吃時要先剝開外殼，才能品嚐到深藏其中的美味貝肉。 香港中通社
馬祖最具代表性的海鮮美食，叫做「佛手」，又稱「觀音手」，學名「龜爪藤壺」，生長在礁石潮間帶，吃時要先剝開外殼，才能品嚐到深藏其中的美味貝肉。 香港中通社

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