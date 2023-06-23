台南這路口機車待轉區有夠大 在地人見拍攝位置秒懂原因

通常在車流量大的路口都會設置機車待轉區，主要是保障機車族的安全，而大多數的待轉區都不會太大，不過有網友在台南一處路口發現地上畫的待轉區，比一般常見的竟然大上好幾倍，在地人也解釋原因。

從原PO在臉書「路上觀察學院」貼出的照片看到，這處位於台南科技工業園區的十字路口非常大，沒想到連一旁的機車待轉區也大了不少。待轉區裡剛好停了6輛機車，但在騎士後方還有寬廣的空間可以容納更多機車，讓原PO看了打趣地說這根本就是「大隔局機車待轉區」。

許多人看了搞笑地說，「太酷了！四輪要待轉了」、「這麼大格可以停下四輪，所以四輪也要強制代轉才安全」、「圓環待轉才是世界創舉」、「這是準備給汽車三寶待轉的格子吧」、「大型DIE撞區」、「其實它是一個停車格」、「這是直升機降落場嗎？」、「等紅燈可以順便打個球」、「什麼待轉，這連迴轉都可以了」。

還有網友質疑為何不全面開放左轉就好，「這不是表示左轉車流量大嗎？為什麼不開放直接左轉就好，搞一個那麼大的區塊到底是要幹嘛啦」、「這麼大的代轉區不就是說明左轉車需求高，幹嘛不直接左轉就好？」、「硬要待轉也不願意開放左轉，汽車也要待轉嗎？」、「不會左轉，駕照就拔掉嘛」。

不少在地人解釋設置這麼大待轉區的原因，「原本在另一個路口才大，只是取消了，弄了一個機慢左右轉專用道。上班時間來看吧，這幾格待轉區都不夠大，至少要再加大兩倍」、「不唬爛！我之前路過，想說畫這麼大幹嘛？結果有一次我上班路過，發現機車全滿出來」、「這裡上下班車流量超大」、「上下班尖峰時段，那地方真的需要那空間」、「那邊車很多，很塞車」、「上下班機車多，故此設計」。