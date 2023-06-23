外送員騎12公里送餐點 反被客戶罵「你屎吃多了？」怒炸全網

外送平台夯，成為時下懶人點餐的最佳選擇，但外送員風吹日曬幫忙送餐，卻還慘遭挨罵。一名外送員日前在社群平台發文表示，自己騎了12公里送餐點到客戶家門口，沒想到對方竟然沒有禮貌地直接在平台上留言「你屎吃多了喔」，讓他無奈又氣憤地上網抱怨心情。

有外送員在「外送員的奇聞怪事」發文抱怨，自己辛苦騎了12公里送到點餐客戶家門口，沒想到對方竟然在平台上罵「你屎吃多了喔」，讓騎了遙遠路途就為了幫客戶送餐點的他深感無奈，並詢問「被討罵請問大神該怎麼處理？」

有網友建議，如果遇到這種離譜行徑的客人，可以「直接回報，取消餐點」，回報給平台客服人員，表明自己無辜被客人罵，並且截圖給客服，客服人員會取消該客戶的餐點。也有人分享自身經歷「回報客服，客服也沒回覆直接秒取消單子，餐點我自己下肚還加運費。」也有人說，「回報客服，取消訂單餐留著，費用照領」、「不要按完成直接報警在樓下等處理」、「餐點一樣送過去啊，順便把警察也帶過去啊」、「麻煩你等一下，我跟客服聯繫再確認能不能為你送餐，可能需時超過10分鐘，不好意思為你帶來不便，敬請原諒」。

也有人表示，「我會我會當作沒看到，正常配送、完成它」，並安慰原PO「辛苦了，沒素質的人很多，平常有人搞我心情，我也盡量不想讓這些人搞砸我的心情，還輪不到這群人來搞砸我」。也有為原PO打抱不平，「怎麼都有這種垃圾奧客啊，一整天的心情都被打壞了」、「客人教養真差」。不過也網友說「可能是打錯字了」、「沒前後文，就直接說屎吃多了，不太可能」。