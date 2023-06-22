平價又好穿！他不解為何在日本約會「穿UNIQLO」會被嫌棄 內行揭3原因

日本服飾品牌優衣庫（UNIQLO）不僅款式多種，衣料品質也不錯，價格上相對其他品牌來得便宜，如果民眾想穿基本款T恤、保暖衣、抗UV外套等，UNIQLO可能都是第一首選。近日有網友好奇詢問，對台灣人來說UNIQLO的CP值很高，但對日本人來說，卻不能在約會場合穿，他看到日本動漫劇情隱晦調侃UNIQLO，當主角穿整套UNIQLO要去和女生約會時，被別人嫌棄到不行，這讓他好奇詢問，「約會真的不能穿UNIQLO嗎？」，貼文一出掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，最近重溫動漫看到男主角和女同事約會前，穿了一身的UNIQLO衣服，旁人看到大驚失色，竟然掩面搖頭嘆息，「怎麼能穿一身UNIQLO就去赴約」，這讓原PO相當好奇，明明UNIQLO是日本國民品牌，為何穿整套去約會卻遭嫌棄，連動漫也這樣隱晦調侃，「所以約會真的不能穿UNIQLO嗎？如果在台灣看到對方穿上國民品牌NET，是不是可以轉頭回家了」。

貼文曝光後掀起討論，有些網友表示日本女性論壇確實做過調查，如果穿整套平價服飾約會，會在對方心裡扣分，且年紀越長女性越無法接受，但不確定如今日本風氣是否如此，「之前好像日本有做過調查是覺得約會穿UQ不適合？貌似是因為UQ設計太基本，日本有太多有個性的設計品牌，穿搭不出個性的話好像就會被鄙視？就是文化啦！」、「我不知道現在還有沒有，但日本以前會有看不起平價品牌的風氣，穿UQ是真的有機會被白眼」。

有網友表示，過去日本曾有看不起約會對象穿平價服飾的風氣。 情境示意圖。圖／Ingimage

也有網友分析，在日本約會穿UNIQLO會遭嫌棄的三個原因，第一是，在日本比UNIQLO便宜好看又有特色的服飾店很多，但你唯獨選擇穿一身UNIQLO和心儀對象約會，給對方感受就是沒花心思很隨便，「你去UNIQLO買就好像你根本連發覺那些更好的店，能力都是0」。

第二是許多日本民眾約會時超級認真打扮，「跟台灣比啦，買UNIQLO也可以打扮，但要到日本人那種『認真』打扮的等級還是不行，畢竟他們家是賣普羅大眾穿的衣服，認真打扮很多都不是走主流路線，或者說那類型衣服不太出現在UNIQLO」。

第三是日本人很講求整齊乾淨的外表，連外出穿搭都很時尚精緻，「有的人可以接受平常模樣、普普通通的對方，有的人不行，但對於一個要求女生上班都要化妝的國家，這種人並不佔非常多數」。