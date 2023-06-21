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美國正妹被領養來台！ 阿公阿嬤1行為讓她覺得「太過份了」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位美國正妹來到台灣學中文，台灣人的熱情讓她感受深刻。圖擷自《不要鬧工作室》
一位美國正妹來到台灣學中文，台灣人的熱情讓她感受深刻。圖擷自《不要鬧工作室》

在台灣有一種餓叫阿嬤覺得你餓！美國正妹Yana近期被一對阿公阿嬤「領養」到台灣，每日熱情的餵食，讓她受不了，直呼「太過份了」。

一位來自美國紐澤西的21歲正妹Yana近日接受《不要鬧工作室》訪問時表示，自己的阿嬤是中國人，爸爸有一半的中國血統，但是不會說中文，但自己一直很想學習中文，展現對阿嬤的尊敬，剛好爸爸認識一對台灣的阿公阿嬤可以照顧她，所以爸爸就把她送到台灣了。

Yana表示才剛到台灣，那對阿公阿嬤就馬上來找她了，自己因為人生地不熟地感到緊張，阿公阿嬤很貼心的幫忙準備了零食和日用品，隔天還約她到家裡吃飯，吃完了就問說要不要搬過去一起住，真的是非常的熱情。

Yana和阿公阿嬤同住了一個禮拜，阿公阿嬤不但照顧三餐，還介紹他們的朋友跟Yana認識，他們朋友中的一位阿姨還想把孫子介紹給她。後來阿公阿嬤還問可不可以「領養」她，Yana也同意了。

同住了一段時間後，某次阿嬤煮了滿滿一桌菜餚，Yana吃了數道後表示自己吃飽了，但阿嬤很熱情的一直繼續幫夾更多的菜到她的碗裡，Yana不想失禮只好繼續吃，結果吃得太撐，最後跑到廁所偷偷吐掉，阿嬤的這種熱情餵食法，讓她覺得「很過分」。

經訪問者提醒「很過分」三字是帶有負面意義的用詞，Yana趕緊解釋，其實阿公阿嬤人真的是太好了，但他們有點太過的熱情，對她言有點太多了。

影片曝光，網友紛紛留言，「『未飢食先至，未寒衣先著』這就是阿媽的愛，無論貧富都一樣！」、「阿嬤永遠覺得你餓和你冷，這是幸福」、「真的！還沒變寬！有損台灣阿嬤阿公們的面子！」。

但也有人認為Yana的「太過分」說，「其實她表達too much 已經很精準了！」、「面對人情壓力表達自己的意願很重要。不想要，就拒絕，但口氣不必差，感謝其好意，可以解釋說很飽已吃不下，態度要溫和但堅定。面對過度關愛或熱情壓力的態度也是一門功課」。

正妹

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