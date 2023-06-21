國中就開始包養！他懂黃子佼的童年陰影… 揭從小「看他們衣衫不整交疊」

藝人黃子佼日前被爆出多年前性騷擾未成年女性，黃子佼隨後開直播認錯，但也自爆童年時媽媽在他面前出軌，影響到他長大成人後的行為。一名網友昨（20日）發文表示，自己能懂黃子佼的感受，因為自己也有類似經驗，導致他「從國中就開始包養女生」。

網友以「其實我能懂黃子佼說的一些事…」為題在Dcard發文，他強調沒有要護航，但黃子佼在直播中說到的「十歲時媽媽出軌，帶著我去飯店跟小王上床」，的確觸碰到自己的人生經驗。

網友寫道，他從小家境富裕，不過父母關係很差，爸爸常不回家，有幾次媽媽受不了獨自回娘家，爸爸就會帶著年幼的他，開車載著被包養的女生到一間公寓，「讓我在客廳看卡通，他們去房間上床，我也不止一次看過他們衣衫不整交疊在一起的樣子」。爸爸包養的女子每幾個月就會換人，但去的都是同一間公寓，關係結束後就搬走，換下一個女生住進來。

爸媽分居後，原po和父親一起生活，事情變得天天上演，放學後他甚至會直接到被包養女子住的公寓，對方還會帶他去買東西吃，他也曾聽過女生對爸爸說「你該多給我一點吧，給你睡還要幫你顧小孩」，在從小養成不缺錢價值觀中，他認為這是正常的。

因此國中後，只要他遇見心儀的女生，就會直接「灑錢」，他也不諱言「對，我從國中就開始包養女生了」。大學時，他就跟爸爸一樣在外租房子給女生住了，他明明不喜歡爸爸對家庭的所作所為，卻還是成為和他一模一樣的人。

原po表示，他曾嘗試不用錢，用快2個月的時間每天聊天、接送上下班，好好追一個女生，但最終仍忍不住直接談起錢來，馬上就搞定，他無奈道出真心話：「我沒有要物化女生，但是只要付錢事情真的就會變得很easy…。」

他說，從國中起至少也換過30個對象了，直至現在他仍持續著這樣的關係，他再次強調，自己沒有要為黃子佼護航，但童年的事情真的影響人的一生很多。

網友看了也給予鼓勵安慰：「既然知道，要不要再給自己一次機會」、「不可否認這是很深的傷痕，拍拍～但你要相信自己永遠是有選擇的」、「祝福你未來不要成為和你爸一樣的人，好好的愛人和被愛吧」。