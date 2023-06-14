她偷懶全裸伸手取餐！下秒與外送員「四目相對」 結局糗翻了

現代人講求方便與快速，習慣利用外送平台訂餐，在新冠肺炎疫情期間，為了避免與人直接接觸，也會選擇無接觸取餐。日前一名女網友表示，洗完澡後接到外送員電話，因為選擇無接觸服務，便叫對方放門口就好。本來想說外送員已經走遠，她抱持偷懶心態，全裸沒穿衣服拿餐點，豈料一開門竟發現外送員依然在等她，令女網友措手不及當場嚇傻。事後她也發文向外送員道歉，「抱歉造成您的陰影」。

原PO在社群平台Dcard發文表示，近日訂外送發生一件很糗的事，她洗完澡後接到外送員告知餐點已經送達，因為有選擇無接觸取餐服務，因此她叫對方「放門口」就好，自己則悠悠哉哉地，緩慢走到門口拿餐。

此時原PO推測外送員已經走遠，加上隔壁也沒鄰居，自己也剛洗完澡還沒穿衣服，便抱持偷懶的心態，全裸開門伸手取餐點。豈料，當她一開門竟發現外送員依然站在原地，「我以為他走遠了，但是，並沒有。他雙手提著餐點堵我，然後我們都嚇了一跳」。

這一幕令雙方尷尬至極，原PO馬上關門叫對方將餐點放在地上，外送員照做後，下秒以迅雷不及掩耳速度衝下樓，結束了這場尷尬又超糗的外送服務。原PO更發文向該名外送員致歉，「真的是很謝謝，希望不要被廣傳為裸體怪人，很抱歉造成您的工作陰影」。

貼文曝光後掀起討論，不少網友笑翻紛紛留言，「外送員比妳還怕」、「從今天開始，我立志要去當外送員」、「我覺得外送員這行業太偉大，遇到妳這樣的客人要保持冷靜很難，我需要去磨練我的意志、我的肉體」。

也有人認為好笑歸好笑，但沒穿衣服取餐的舉動確實不妥，「如果是男生可能立馬被報警性騷擾了，到家以外的地方還是要好好穿衣服」、「妳也要保護自己，不是每個都好人，有些道德不好的可能會傷害妳，或是也要避免遇到其他狀況」。