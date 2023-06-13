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「最美里長」陳紫渝爸爸畢業 粉絲見照片驚：以為是沈玉琳

聯合新聞網／ 綜合報導
擁有最美里長之稱的新北市永福里長陳紫渝（左圖左）PO出和爸爸的合照，許多網友驚呼陳爸爸和藝人沈玉琳（右圖）長得非常像。 圖擷自陳紫渝IG、聯合報系資料照片
擁有最美里長之稱的新北市永福里長陳紫渝（左圖左）PO出和爸爸的合照，許多網友驚呼陳爸爸和藝人沈玉琳（右圖）長得非常像。 圖擷自陳紫渝IG、聯合報系資料照片

擁有最美里長之稱的新北市永福里長陳紫渝，日前在個人IG貼出爸爸的畢業照，但因為爸爸神似藝人沈玉琳，照片一出吸引逾3萬人按讚點閱，不少人看了直呼「太像了」，還有不少粉絲開玩笑地也跟著陳紫渝喊「爸」，笑翻不少人。

現年25歲的陳紫渝為現任新北市永和區永福里長，因長相酷似韓國女星IU，一出來參選時也受到不少矚目，粉絲紛紛封她為「最美里長」。陳紫渝日前在IG分享自己和爸爸的合照，只見陳爸爸穿著畢業服接受女兒的獻花，陳紫渝還寫道「祝我老爸、表妹、舅媽及所有的畢業生，畢業快樂」。

但照片一出，不少人看到陳爸爸的外型神似藝人沈玉琳，相當地訝異，「嚇死我，以為看到沈玉琳」、「我看成沈玉琳」、「好像沈玉琳」、「我以為你爸是沈玉琳」、「真的很像沈玉琳」。

還有許多粉絲也搶著想當女婿，紛紛跟著陳紫渝喊爸爸，「爸，畢業快樂！我以您為傲」、「爸，畢業快樂，今天因爲工作關係沒辦法到現場」、「爸爸大人畢業快樂」、「爸，畢業快樂！我還會繼續守護老婆的幸福的」、「哇～岳父好年輕」、「岳父大人畢業快樂」。

擁有最美里長之稱的新北市永福里長陳紫渝（左圖左）PO出和爸爸的合照，許多網友驚呼陳爸爸和藝人沈玉琳（右圖）長得非常像。 圖擷自陳紫渝IG、聯合報系資料照片
擁有最美里長之稱的新北市永福里長陳紫渝（左圖左）PO出和爸爸的合照，許多網友驚呼陳爸爸和藝人沈玉琳（右圖）長得非常像。 圖擷自陳紫渝IG、聯合報系資料照片

陳紫渝 沈玉琳

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