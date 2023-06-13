王品旗下石二鍋CP值達到頂峰？眾人曝「1常態」吃過就懂：很掙扎

火鍋是台灣人喜愛的美食之一，火鍋市場競爭激烈，市面上有許多品牌供民眾參考選擇。有人好奇「石二鍋是平價火鍋嗎」，引發眾人討論。

一名男網友在Dcard上PO文指出，王品集團旗下的連鎖火鍋品牌「石二鍋」，一餐下來花費大約兩三百元，討論這樣的CP值到底高不高。貼文一出，不少網友大讚「是，平價火鍋裡面最頂的了」、「覺得很高，食材品質不錯，份量也可以，還有好喝的冰沙」、「CP值高啊！不貴好吃又吃得飽」、「我覺得以台北一堆平價火鍋店來說，（石二鍋）CP值很高，單點點很多都沒超過600元，我不知道吃什麼的時候，第一個找的就是石二鍋，比它便宜的（火鍋）不好吃，比它好吃的又太貴，這真的是我認為王品唯一友好的店」、「王品非吃到飽的品牌點套餐都吃不飽 但石二鍋只要2~300元，算CP值高的吧」。

與此同時，有一票網友認為「好吃，但每次吃完身上都超臭」、「每次經過都會有一種很臭的味道飄出來」、「真的只有石二鍋特別誇張，連內褲都可以吸收到火鍋味，而且他們家殘留在衣物的味道特別重」、「真的很臭，以前室友打工回來在走廊的盡頭，我就聞到了」、「冬天很冷的時候就很想來一鍋，但一想到外套也會臭好幾天就很掙扎，後來索性把外套放車廂，不要穿進店裡，吃完還會用風倍清噴霧劑狂噴」。

有網友觀察到，「這陣子漲價後，肉品質越來越不好了，油的部分佔比較多目測份量也好像變少了」、「我覺得還好欸，而且也沒有說吃到很飽，量感覺越來越少了」、「我以前也很愛吃石二鍋，但吃著吃著覺得蔬菜和肉的份量太少，不過想吃鯛魚還是會去石二鍋」。